Email it

El senador de Dajabón, David Sosa, respondió este miércoles a las acusaciones del presidente de la República, Luis Abinader, sobre una presunta incitación a dueños de terrenos donde se construye el muro fronterizo para cobrarles montos más altos al Estado.

“El escándalo no son los terrenos, es que lo quieren coger bajo el alegato de utilidad pública para regalárselos a los poderosos”, expresó Sosa durante su intervención en la sesión ordinaria en el Senado.

Para leer:

“Cómo senador me toca mi papel de fiscalizar y creo que no me toca ser cuestionado por nadie”, indicó

Agregó: «Usted se refirió, señor Presidente, a unas 35 o 38 casitas que tenemos en Dajabón, yo voy a seguir apelando a la sensatez a ese hombre de familia, a ese hombre hijo de una madre, que no deje que maltraten estas 35 familias que hoy no tienen nombre, que quizás no tienen documento, pero si hoy tienen un documento en la mano que les tasaron a 500 pesos el metro, en Dajabón en ningún sitio venden ningún pedazo de tierra en menos de 2,000 pesos el metro, pero ¿con qué van a hacer esa casita?», manifestó.

Enfatizó que tanto el cómo las familias afectadas están a favor del muro. Sin embargo estas no quieren dinero, sino sus casas.

Agregó que si se habla del tema migratorio, el mandatario debería tener un cero por incumplimiento en el tiempo estimado para la realización del mismo.