Abogados de los familiares de las víctimas del siniestro ocurrido el pasado 14 de agosto en San Cristóbal responsabilizan al Estado dominicano por los daños e interponen demanda a tales fines.



Durante la entrevista Despierta con CDN, Roberto Oscar Faxas y Rafael Manuel Nina explicaron que la demanda por daños y perjuicios va contra del alcalde de San Cristóbal, José Montás; la Alcaldía; el Ministerio de Obras Públicas; el ministro Deligne Ascención y la empresa Consorcio Rylco y Asociados.



Afirman que el sometimiento en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), está sustentado en el artículo 148 de la Constitución de la República, que establece que el Estado es responsable de todos los daños que afecten a los ciudadanos en circunstancias como la ocurrida.



Roberto Oscar Faxas explicó que al momento del hecho el lugar estaba en control de empleados del Estado.



Mientras que su colega, Rafael Manuel Nina, explicó que hay contratos entre el Ayuntamiento y Obras Públicas para que el ministro de Obras Públicas construya un parqueo en ese lugar de la zona, concesión que Obras Públicas pasa a la empresa Rylco y Asociados.



Nina reiteró que como abogados les corresponde demostrar el daño a las víctimas y la responsabilidad del Estado.



Sobre Vidal Plast



En cuanto a la empresa Vidal Plast, dijo que, independientemente de lo que pase con Vidal Plast todas las pruebas que tienen en el expediente de casi 200 páginas solo es demostrar el daño que ya está demostrado con las imágenes.



“Independientemente de que Vidal Plast funcionara ahí, quien tenía el control de ese inmueble al momento de acontecer el hecho eran los empleados del ayuntamiento, los de Obras Públicas y los de la empresa Rylco y Asociados”, reiteró.



Mientras Faxas destacó que, al probar que quienes tienen el dominio del lugar del hecho eran esos empleados, entonces hay una responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial del Estado porque aún hay personas desaparecidas por los hechos que se cometieron a posteriori.



“A los dos días comenzaron a destruir todo y a llevarse todo y de ahí se llevaron 12 osamentas, pero en Patología hay tres osamentas que no se sabe de quién son, porque no corresponde a ninguno de los familiares”.



Nina agregó que del expediente del Ministerio Público se desprende que la empresa Vidal Plast ya no funcionaba en ese lugar al momento de acontecer los hechos, sino que se había mudado a otro parque industrial en San Cristóbal.



Faxas agregó que el único empleado de Vidal Plast que recogía algunos plásticos murió de asfixia, según el acta de defunción.



“En el hipotético y probable caso de que sea responsable Vidal Plast como quiera hay responsabilidad patrimonial del Estado porque esa empresa estaba ahí con un contrato y el informe de los bomberos estable que tres meses anteriores hubo un conato de incendio en esa empresa y encontraron unos químicos por lo que producto de esos pudo originarse la explosión”.

La explosión marcó a decenas de familias

Este 14 de agosto pasó de ser un bello y despejado día a uno de los más lúgubres en la historia de la ciudad de San Cristóbal. Como consecuencia de la explosión en la empresa Vidal Plast SRL, 38 personas perdieron la vida y al menos 58 resultaron heridas por la emanación de gases combustibles sin ventilación en la empresa de reciclaje de plásticos. De acuerdo con la investigación del siniestro, en el lugar se reportó el hallazgo de un producto llamado Peróxido Orgánico 5.2, el cual tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas y requiere almacenamiento a temperatura menor a 20 grados Celsius.