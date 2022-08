En los dos últimos años de gestión de Radhamés Camacho frente a la Cámara de Diputados se detectaron errores en registros en la cuenta de servicios personales, por un monto de RD$198,360, 000, gastos registrados en horas extras y compensación salarial a diputados.



Así lo refleja la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a los estados financieros de la Cámara Baja en el período comprendido entre el primero de enero del 2018 y el 31 de diciembre de 2019.



“Entre los hallazgos documentados en el referido período, se detectaron errores en registros de la cuenta servicios personales, por un monto de RD$198,360,000, gastos registrados en horas extras y compensación salarial a diputados, estipulado en la resolución 02/10, de abril/2018. De igual forma un monto de RD$12,520,412 correspondiente a bono de cumpleaños institucional y que fueron registrados en la cuenta vacaciones no disfrutadas”, explica el documento.



De acuerdo con el órgano fiscalizador, se observó en el análisis realizado al renglón transferencias corrientes, cuenta organizaciones sin fines de lucro, cargos por un monto de RD$2,568,436, que debieron ser registrados en otras cuentas.



Otros hallazgos



La Cámara de Cuentas, al evaluar las obras realizadas por la Cámara de Diputados en el período auditado y tomando como base las cubicaciones pagadas, al compararlas con los trabajos ejecutados en campo, identificó pagos mayores que los montos ejecutados por RD$1,857,348.



“En la evaluación de los análisis de costos de las obras, tomando como base el análisis de costos suministrado y al compararlo con las cubicaciones y los pagos realizados se determinaron diferencias por RD$204,283”, detalló el escrito.



Expresa que la entidad no les exigió a los contratistas de obras la póliza de garantía de avance a la firma del contrato por valor de RD$45,835,121, la póliza de fiel cumplimento de contrato por un valor de RD$198,738, y la póliza de vicios ocultos a la recepción de las obras por un valor de RD$2,306,717.

Partida de la Ley 6/86 sobre el Fondo de Pensiones y Jubilaciones incluida en los presupuestos, no retenida ni pagada.



Los valores dejados de retener y pagar por dicho concepto ascienden a RD$2,077,224. Partida de la Ley 6/86 no incluida en los presupuestos de obras por dicho concepto ascienden a la suma de RD$81,392.

“Retenciones para pago del 1×1000 del CODIA incluida en los presupuestos y las cubicaciones, no retenida ni pagadas que ascienden a RD$137,233. Puede ver la auditoría completa en el enlace arriba fijado”, resaltó.