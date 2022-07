Email it

El proceso judicial que lleva el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y los demás implicados en el fraude en la institución, desmontado mediante la operación 13, llegó a la fase de juicio de fondo.



El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez, encontró méritos suficientes para que la acusación presentada por el Ministerio Público, tengan que discutirse a fondo en un juicio donde se determine si realmente son culpables de los cargos que se les imputan o se determine su inocencia.



Tras el dictamen, inmediatamente la defensa yo decenas de seguidores de Dicent reaccionaron y cuestionaron que este caso fue escogido para disfrazar la impunidad que existe en el Gobierno.



El abogado José Antonio Berneshea aseguró, que “Maisichell Dicent es el cordero de Dios para borrar los pecados que existen en el actual Gobierno”.



El jurista sostuvo que su cliente es el único miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que se encuentra preso tras ser acusado de corrupción.



Indicó que en la actualidad hay otros exfuncionarios vinculados a casos de corrupción, sin embargo, dijo no están siendo procesados por el Ministerio Público. “Luis Dicent sigue siendo un preso del sistema, sigue siendo el equilibrio del Gobierno, Luis Dicent es inocente y bajo cualquier circunstancia nosotros probaremos esa inocencia”, resaltó.



En respuesta, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que el Ministerio Público no tiene compromiso político, más bien, aseguró su “único compromiso es perseguir la corrupción sin importa en la esfera de la sociedad dominicana que se produzca”.



“Nosotros hemos demostrado que no excluimos, nosotros hemos demostrado que nuestras investigaciones deben ser evaluadas por sus resultados y, les aseguro que hay un tiempo para todos debajo del sol”, expresó el titular de la Pepca.



De igual manera, el juez acogió junto con la acusación del Ministerio Público, la querella que interpuso el Estado dominicano en contra de los encartados.



Edison Joel Peña, abogado del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, dijo que donde quiera que haya un acto de corrupción probado, al Estado dominicano hay que indemnizarlo.



El juez también dispuso mantener la prisión preventiva a Maisichell Dicent, así como a William Rosario Ortiz y Eladio Batista, mientras que los coimputados Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago, continuarán con la prisión domiciliaria. Para Edison Perdomo, Miguel Mejía y Rafael Mesa se ratificó presentación periódica.