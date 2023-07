Email it

Contrario a los avances que aseguran las autoridades se tienen en el sistema penitenciario del país, representantes de los derechos humanos denuncian una falta de voluntad política para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles.



El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, aseguró de las 28 mil personas recluidas en los centros penitenciarios del país, 16 mil se encuentran en estado de hacinamiento, lo que considera es el principal problema del sistema penitenciario dominicano.



Deploró que pese a que el Poder Ejecutivo había declarado de alto interés la culminación de la reforma penitenciaria con la que se otorgarían los recursos necesarios para terminar los centros penitenciarios pendientes de construcción que aliviarían las limitaciones de espacio, al día de hoy no se haya tenido una solución definitiva a la situación de aglomeración de quienes son enviados a prisión.



“Ha hecho falta la voluntad política por parte del Ejecutivo y ha faltado también la voluntad política por parte de la Procuraduría (…) Ahora mismo la Procuraduría General de la República tiene 28 mil privados de libertad pero solamente tiene espacios para 12, mil eso quiere dejar dicho que faltan 16 mil”, afirmó el representante de la CNDH.



Resaltó que aunque en el nuevo modelo penitenciario no hay niveles de hacinamiento, esta condición se mantiene en el viejo modelo como “una bomba que va a explotar” y cuya solución asegura está en manos del Ministerio de la Vivienda, entidad que tiene bajo su cargo la construcción de los nuevos centros.

“Responsabilizo de lo que está pasando al director de Vivienda porque cuando yo lo visité él se comprometió de que por orden y mandato del presidente iba a darles salida a esos diez centros, culminados en más de un 90 por ciento” indicó.



Unifican abordaje del tema



De su lado el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), Roberto Hernández Basilio, reconoció que el problema de hacinamiento continúa en los centros correccionales que no han sido reformados hacia el nuevo modelo, sin embargo, precisó que abordan la problemática de forma unificada con los actores del sector.



“La esperanza y la buena noticia es que con la incorporación de los nuevos centros que toda la sociedad sabe cuáles son, y los remito al Ministerio de la Vivienda para que vean cómo van los avances de la terminación, con ellos vamos a conjugar la situación”, expresó.

Afirma que hay mejoras pero faltan soluciones

Al referirse al tema del hacinamiento en cárceles del país, el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, dijo que a pesar de que han mejorado las condiciones, faltan soluciones para resolver el tema. “Al tema penitenciario en la República Dominicana hay que buscarle solución sobre todo en esa parte que tiene que ver muchas veces con la corrupción.”