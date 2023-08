Email it

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, aseguró que el proceso de Inspección Técnica Vehicular favorecería principalmente a los propietarios de vehículos chatarra, debido a la compensación económica que obtendrían por parte del Estado.



Beras mencionó que de acuerdo con los establecido en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los vehículos con 20 años o más, así como aquellos que no cumplan con las condiciones requeridas en la revisión tienen que ser sometidos a un proceso de chatarrización al que le sigue la indemnización, por lo que “el primero que se beneficia es el propietario para que pueda actualizar o modernizar su unidad”.



“Ahí empieza el beneficio para la población que tiene esa chatarra, que la tiene hoy y no puede hacer nada con ese cueco. Pero en términos de seguridad vial solamente hay que irse a los datos de Semana Santa y de la Comipol, que como ustedes se dan cuenta, más del 60% de las asistencias en Semana Santa, para serles puntual, viene por fallas mecánicas en la carretera y que eso conlleva a tener un riesgo que te puede llevar lamentablemente a un accidente de tránsito”, expresó el funcionario.



Durante una rueda de prensa en la que fueron presentadas las estadísticas sobre los accidentes de tránsito registrados el pasado año, resaltó que debido al alto porcentaje de vehículos con más de 15 y 20 años de fabricación que circula en el país, la medida de inspección, que aún está pendiente de ser implementada, se hacen cada vez más necesarias.



“Es un parque vehicular (el de República Dominicana) de altísimo riesgo, sumamente contaminante, y financieramente esclavizante para el que tiene un vehículo de estos, que a veces eso no se calcula. El que tiene un vehículo de estos gasta más dinero manteniendo ese vehículo semanalmente que cualquier vehículo que sea mucho más actualizado”, precisó.



El titular del Intrant garantizó que pese al alto volumen de vehículos que se someterían al proceso de chatarrización, el Estado cuenta con los recursos suficientes para compensar a los dueños, además de que el procedimiento en sí generaría ingresos al Estado para tener un fondo que permita cumplir con los propietarios.



La Inspección Técnica Vehicular tiene como objetivo la reducción de un 50 por ciento de las muertes y lesiones por siniestros viales en el país. Los vehículos de motor serán revisados técnicamente cada año por el Intrant.

Vehículos deben estar en condiciones idóneas

Según lo establecido en la Ley 63-17, los vehículos que no cumplan con las condiciones idóneas de seguridad para circular por las calles, carreteras y avenidas del país tendrán que salir de circulación por medio de la chatarrización. Los demás automóviles tendrán que ajustarse a la normativa; la cual dispone que sus propietarios deben mantenerlos en óptimas condiciones para garantizar la seguridad vial del país.