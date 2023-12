Con la promesa de que en los próximos años habrá un centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a no más de 40 kilómetros en todo el país, el presidente Luis Abinader inauguró ayer el Liceo Experimental María Mercedes López López y una extensión de la academia, en el sector La Guáyiga del municipio de Pedro Brand, en Santo Domingo Oeste.



Durante el acto, el jefe de Estado adelantó que, de acuerdo con un plan estratégico implementado, en los próximos años habrá un centro de la UASD a no más de 40 kilómetros en todo el país, con lo que se estará marcando un hito en la descentralización universitaria. Por ello, indicó que este enfoque se extiende también al Gran Santo Domingo, donde el desarrollo se expandirá a todas las regiones.



“Yo les puedo decir a ustedes con el plan que estamos haciendo, en varios años habrá un centro de la UASD a una distancia de no más de 40 kilómetros en todo el país y aquí en el gran Santo Domingo; y el desarrollo lo vamos a tener en todas las regiones también”, manifestó el mandatario en la actividad.



Abinader manifestó que la expansión de la UASD en los últimos tres años ha sido sin precedentes, lo cual la ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible del país.



Asimismo, señaló que este avance no solo implica un crecimiento académico, sino también un progreso significativo en la calidad de vida en todos los aspectos y la creación de estas extensiones se posiciona como la inversión más eficiente del gasto público por parte del Gobierno.



En el acto, el rector de la UASD, Editrudis Beltrán, manifestó que gracias al interés del presidente Luis Abinader la UASD se encuentra en el mayor proceso de expansión de su historia. Detalló que el nuevo El centro educativo cuenta con 26 aulas y beneficiará más 800 estudiantes. En las mañanas fungirá como Liceo Experimental y de noche como extensión de la UASD.