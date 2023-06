Email it

Para contrarrestar el ambiente caluroso ciudadanos hacen mayor uso de abanicos y aires; se eleva el consumo eléctrico

El aumento de las altas temperaturas ha disparado el consumo de energía eléctrica en los hogares y negocios de la República Dominicana. Como forma de contrarrestar el agobiante calor que fustiga al país desde mediados de mayo, los ciudadanos hacen mayor uso de abanicos y aires acondicionados.



La situación se refleja en el incremento de la factura del servicio eléctrico de comerciantes y de familias dominicanas, que ven reducidos sus ingresos.



La noche del pasado martes 6 de junio, el sistema eléctrico dominicano tuvo un pico histórico de 3,312 megavatios. “Un requerimiento energético que nunca se había registrado en el país”, reconoce el Ministerio de Energía y Minas en una nota de prensa en la que pregona el abastecimiento del 98 % de esta demanda.



Sin embargo, en hogares como el de Rosa de los Santos, en el barrio 27 de Febrero, el alza en el consumo energético en las últimas semanas vino a diezmar su economía. Lo atribuye a la elevada temperatura que en esta semana solo en Santo Domingo giró entre 31 y 34 grados, con una sensación térmica de entre 40 y 43 grados.



“Aquí no apagamos los abanicos y la recarga que hacemos en energía eléctrica que nos duraba hasta 15 días ahora solo dura una semana”, deploró el ama de casa.



El gasto se incrementa por la utilización de bombas que tanto ella como muchos de los vecinos de la calle 8 del barrio 27 de Febrero usan para lograr un mejor aprovechamiento del pobre servicio de agua potable que reciben.



“El agua está llegando poco y con la poca que cogemos nos estamos bañando tres y cuatro veces al día por el calor que está haciendo”, expresó doña Rosa.



Los negocios en los barrios capitalinos como 27 de Febrero y Los Guandules también se ven afectados por el aumento del consumo eléctrico.



El comerciante Raúl Arias reveló que el gasto en energía eléctrica que genera su colmado aumentó considerablemente durante las últimas semanas. El último pago por este concepto alcanzó los RD$20,000. Con dos abanicos encendidos y sudor en su frente, Arias asegura que el gasto por concepto de electricidad aumentó RD$7,000 más.



“Aquí no hay quien esté”, expresa desde el mostrador de su colmado en un local techado con planchas de zinc.



De acuerdo con moradores de la calle 8 del populoso sector, ante la ola de calor que mantiene caliente la capital, algunos residentes se vieron en la necesidad de comprar aires acondicionados.



Carlos Nova es un señor de 60 años y padece de presión arterial, enfermedad que lo hace más vulnerable en período de calor intenso.



Pensando en su condición de salud y la sensación térmica que lo hostiga apartó RD$25,000 y compró un aire con miras a mantener una temperatura agradable al menos mientras duerme.



Sentada desde una acera, evadiendo el intenso calor del interior de su casa, la señora Miguelina Fabián señaló unas seis viviendas donde sus ocupantes adquirieron equipos climatizadores.



La situación no es distinta en el barrio Los Guandules, en cuyos colmados aumentaron las ventas de bebidas frías y la demanda de hielo, un producto cuya venta se dispara en el verano.



En el colmado que administra Juan García, en los últimos días se despacha un promedio de 10 fundas de hielo, el doble de lo que se vende regularmente.

El uso constante de abanicos y aires acondicionados se traduce en mayor gasto. Las bombas de agua tienen alta demanda en barrios carenciados de la capital. La temperatura en la capital alcanzó los 34 grados en últimos días.

Consejos para ahorrar energía



Con miras a orientar sobre el consumo inteligente de energía eléctrica, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur ofrece algunos consejos para hacer más eficiente el uso de aparatos como aires acondicionados, neveras, abanicos y bombas de agua, que tienden a subir el consumo de electricidad en tiempo de calor. Edesur aconseja no abrir y cerrar constantemente la nevera y mantener el aire acondicionado en una temperatura ambiente igual o superiro a 22 grados celsius. Recomienda apagar el abanico cuando no esté en uso y no dejar encendida la bomba de agua. La entidad recuerda que está a disposición el servicio Teleconsumo, con el cual el usuario puede ver el consumo eléctrico diario, semanal o quincenal en pesos y en kilovatios hora.

En agosto el consumo de energía será mayor

En el país la máxima demanda de electricidad ocurre entre agosto y septiembre, y no en julio, por lo que se espera que en esos meses el comportamiento de la demanda sea mayor a la de este martes en la noche, destaca Energía y Minas. La inusual subida de la demanda de energía, revela “la expansión de la economía y la mayor electrificación de sus procesos y sectores, los proyectos turísticos y la creciente urbanización del territorio nacional”. El abastecimiento de un 98% de la energía que requirió la ciudadanía fue posible por la adición al sistema de 190 MW de la empresa Siba Energy en Boca Chica y de otros 178 MW de la barcaza Karpowership (KPS) en Azua.

Sobrecarga en líneas afecta servicio en Monseñor Nouel

Las sobrecargas en las líneas sumadas a la alta demanda y elevadas temperaturas provocaron las recientes interrupciones en el servicio eléctrico en la provincia Monseñor Nouel.



Así lo informó el administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles Morillo. “Estamos realizando trabajos de repotenciación en la línea 69 KV Bonao II- Zona Franca Dos Ríos, para garantizar un mayor flujo de energía y mejor servicio”, destacó.



Robles Morillo precisó que los trabajos de repotenciación añaden mayor capacidad de transporte de energía al sistema de transmisión.



En tal sentido, aseguró que los inconvenientes con el servicio eléctrico en esta zona serán resueltos cuanto antes junto a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).



Con los trabajos de mantenimiento programados, la ETED busca minimizar las causas de las averías en las infraestructuras eléctricas, además de hacer frente a la demanda de energía en estos tiempos.



El titular sostuvo que cada mantenimiento programado está enmarcado dentro de los planes del Gobierno de brindar un servicio estable, permanente, de calidad y eficiente a toda la ciudadanía.