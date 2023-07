Al proyecto de ley que reformaría el Código Penal actual que cursa en la Cámara de Diputados le queda un poco más de una semana de “agonía”, debido a que la legislatura ordinaria cierra en poco más de una semana, y si el Congreso Nacional no lo aprobara antes de este 26 de julio, perimirá.



Por esa razón, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) denunció ayer que si el proyecto de ley fuera un fideicomiso o un préstamo, “hace años” que el órgano bicameral lo hubiera aprobado. En ese sentido, hizo un llamado a los senadores y a los diputados para que refrenden la importante y controversial pieza “a la mayor brevedad posible”.



El pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de la entidad, lamentó que haya sectores que han querido tomar el Código Penal como rehén en el Congreso Nacional. Asimismo, calificó de grave que en estos momentos la República Dominicana no cuente con una herramienta moderna e importante como dicha legislación, “porque lamentablemente muchos de nuestros legisladores han reducido la normativa a las tres causales”.



“Es penoso lo que vive el país con el debilitamiento de sus instituciones y de la justicia. Es importante hacerle saber a la comunidad y al pueblo que sin un Código Penal fortalecido y acorde a los nuevos tiempos, será imposible que los nuevos crímenes, los criminales y los que violan la ley sean castigados como debe ser”, sostuvo el líder religioso.



Sobre el pliego legislativo también se expresó la diputada peledeísta Fior Daliza Peguero, quien cree que la falta de voluntad política sería la razón por la que los congresistas no se ponen de acuerdo para aprobar la pieza.



Mientras, Ramón Bueno, del PRM, dijo que la reforma al Código Penal no ha sido refrendada por la falta de sinceridad de algunos legisladores, que dicen una cosa y hacen otra.