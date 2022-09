El mensaje del hijo de El Ebanista para la familia de los muertos

A través de su cuenta en la red social Facebook, el hijo de El Ebanista, Moises Andre Sena, dejó un mensaje para las familias de las víctimas del lamentable suceso protagonizado por su padre en La Romana.

«Espero y entiendan y quiero que sepan que no aplaudo lo que mi padre hizo. Pido perdón en nombre de la familia Guerrero , saben que no somos personas de problemas» escribió el hijo de El Ebanista, en un texto donde mencionó a algunas de las víctimas. «Cuando Motoconcho tenía problemas con los tigres, siempre le decía «Mío tate quieto, mira a Modesta, pórtate bien. A Quemao se lo decía también y el me decía que ya él no está en problema con nadie que él está en superarse y poner un negocio con su mujer para echar adelante».

La policía abatió a tiros al tirador Román Daniel Guerrero Tavarez, alias El Ebanista. En su temeraria acción en el callejón Guaymate del sector Villa Pereyra de La Romana mató tres personas e hirió al menos siete agentes policiales.

«Espero los familiares me entiendan, ellos también eran mis compañeros y no quería lo malo para ninguno de ellos» puntualiza el joven en el cierre de su texto.

Aquí, el mensaje completo del hijo de El Ebanista.

Ay mi viejo por qué no te entregaste , has dejado un gran dolo en cada unas de las persona que te aman, te quieren. Debiste ser un poco más inteligente y entregarte a las autoridades .

Ello no te iba a hacer daño. Sé que no fue algo que tenías en mente pero no debiste de continuar. Te amo mi viejo.

Espero y entiendan y quiero que sepan que no aplaudo lo que mi padre hizo. Pido perdón en nombre de la familia #Guerrero. Saben que no somos personas de problemas.

Siempre hemos estado allí cuando nos han necesitado. Pido que entiendan la familia de los muchachos y quiero que sepan que también ellos eran mi compañeros.

Nacimos y crecimos en el mismo barrio. Jugamos muchísimo basketball. Compartíamos siempre siempre ellos estaban a mi disposición.

Ellos me decían que los problemas no son buenos y que me mantenga en mi lado, que no busque problema ni nada de eso y yo lo aconsejaba también.

Cuando Motoconcho tenía problemas con los tigres, siempre le decía «Mío tate quieto, mira a Modesta, pórtate bien.»

A Quemao se lo decía también y el me decía que ya él no está en problema con nadie que él está en superarse y poner un negocio con su mujer para echar adelante.

Joel mío, no sé ni que puedo decir, quien me va a decir que vamos a probar los motores , siempre me estaba diciendo que tú motor ta mejor que el mío y que quería correr y yo te decía que tú ere el mejor que yo no corro.

Gama mío, no tengo palabra para expresar nada, tú mismo siempre me estaba hablando de los negocios, me decías que tú quería ser grande en la vida.

Espero los familiares me entiendan, ellos también eran mis compañeros y no quería lo malo para ninguno de ellos.

Quiero que sepan que me siento devastado y no tengo ni fuerza. Aunque no lo crean, en esta guerra nadie ganó, todos perdimos y no le doy la razón a nadie pero solo Dios tiene el control .