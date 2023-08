Email it

En la sesión ordinaria de ayer, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, con su adenda, el Proyecto de Ley de Presupuesto Complementario 2023, el cual pasará al Senado para su consideración.



Los bloques de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) votaron “no” por la pieza, lo que ayudó a que fuera refrendada, debido a que la bancada perremeísta estaba precaria; no contando con los votos necesarios. Cabe señalar que la oposición había dicho que no apoyaría la pieza “por ser lesiva para la nación, tener aumentos injustificados e incrementar la deuda pública.



La Cámara Baja rechazó una propuesta de modificación que hizo la diputada peledeísta Isabel de la Cruz, quien sometió una adenda para que se destinen 400 millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de Villa Liberación, para la sustitución de redes de alcantarillado y construcción de red de saneamiento de agua y saneamiento pluvial.



El monto solicitado sería reducido de los RD$ 5 mil millones 578 mil 561 asignados al Ministerio de la Presidencia y transferidos a la Corporación Dominicana de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).



De la Cruz había presentado la misma propuesta en la Comisión Permanente de Hacienda, apodera del proyecto de ley, pero no tuvo éxito.



El pliego legislativo, que busca modificar el Presupuesto General del Estado 2023, fue aprobado en primera lectura en la sesión del pasado martes, día en que el Poder Ejecutivo sometió una segunda adenda en sustitución de la anterior.



La adenda modifica el artículo 09 del proyecto, para que en lo adelante se lea de la siguiente manera: “Modificaciones a operaciones de créditos a contratar. Se modifica el artículo 71 de la Ley 366-22, de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023, se elimina el numeral 3 y se modifican los numerales 14, 29, 34 y 35 y se reenumeran; y se incorporan los nuevos numerales del 36 al 42 y un párrafo”.



La reincorporación agrega siete nuevos préstamos al Presupuesto 2023, que son: US$100,000,000 para el proyecto de desarrollo integral del Puerto de Haina; US$178,374,339 para la ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo; US$35,000,000 para la ampliación del acueducto oriental Barrera de Salinidad y Transferencia a Santo Domingo Norte; US$70,000,000 para el fortalecimiento de la cadena de valor alimentaria; US$600,000,000 para la transformación de infraestructura vial del país; US$250,000,000 para construcción de ecoviviendas; y US$239,980,000 para la verja perimetral fronteriza.



Se aumenta gasto de deuda pública



El proyecto de ley del presupuesto reformulado 2023 plantea un aumenta del gasto de capital de hasta RD$ 193,186.1 millones, lo que representa un 2.8 % del PIB, destinados a la ejecución de proyectos -según el Poder Ejecutivo- de alta rentabilidad social necesarios para estimular la demanda interna.



Además de esto, el gasto corriente estaría ubicándose en RD$1,115,448.2 millones, con un total de gasto de RD$ 1,308,634.3 millones en 2023. Para el cierre de este 2023, se estima que los ingresos alcancen RD$1,086,799.9 millones. Con la legislación se aprueba al Gobierno Central un nuevo total de erogaciones para el ejercicio 2023, por un monto de RD$1,419, 864, 615, 694.



Al finalizar la sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a los congresistas para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana.

Dará cada diputado para afectados San Cristóbal

La Cámara Baja también aprobó una resolución que busca asistir a los afectados en la provincia de San Cristóbal por la explosión del pasado lunes mediante una colaboración de dos millones de pesos (RD$2,000,000). Para ello, cada legislador, de los 189 activos del órgano parlamentario, aportará 10 mil pesos de su salario, que suma 1 millón 890 mil pesos (RD$ 1,890,000), sumado a RD$ 110 mil (RD$ 110,000) de la Cámara Baja, que suman los dos millones. Los diputados devengan un salario de 175 mil 474 pesos, aparte de RD$ 35 mil 094.93 por gastos de representación y RD$ 45 mil de dieta. Se recuerda que aunque el órgano congresual tiene una matrícula de 190 legisladores, uno de ellos (Miguel Gutiérrez, del PRM) se encuentra preso en Miami, Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Previo a la aprobación de la resolución, que contó con 115 votos a favor y 12 abstenciones, legisladores de San Cristóbal agradecieron el gesto. El diputado peledeísta Sócrates Pérez, quien nació en la referida provincia, explicó que “un granito de arena que se ponga, hace falta”. De su lado, Elías Wessin, presidente del PQDC, hizo un llamado a los partidos políticos para que se sumen a la causa, sin que sea necesariamente con dinero.