Los principales retos son los prejuicios que hay a nivel de la sociedad y los tabúes en el proceso

“Cuando un niño ingresa bajo el sistema de protección, lo primero es investigar cuál es su situación para poder determinar si es un candidato a adopción”, afirma Amelia Paniagua, encargada del Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).



Con amplio conocimiento y experiencia en el área, Paniagua comparte detalladas informaciones sobre el sistema de adopción en la República Dominicana.



Aquellos padres biológicos que desean entregar a un niño comienzan con una evaluación exhaustiva de su situación por parte de Conani.



La institución se asegura de entender las razones detrás de esta decisión y evalúa si la entrega a Conani es la mejor opción para el niño. El objetivo principal de la entidad es trabajar para que todo niño, niña y adolescente pueda crecer en su familia de origen; no todos los niños que están bajo el sistema de protección son candidatos a adopción.



Es importante destacar que la adopción es una excepción a la regla y que Conani trabaja arduamente para que el niño, niña o adolescente pueda permanecer en su familia biológica siempre que sea posible. Cuando un niño ingresa al sistema de protección, lo primero es investigar su situación. Algunos niños llegan debido a negligencia parental, entregas voluntarias de los padres o situaciones de vulnerabilidad. Es necesario agotar un proceso de investigación para determinar si tienen una familia de origen que pueda hacerse cargo de ellos.



“También hay que destacar que para llevar un proceso de adopción no es solamente el depósito de un expediente aquí en Conani, sino que se pasa por varios pasos para poder determinar la idoneidad y hay personas que aunque depositen su expediente legal no son idóneas para recibir una adopción porque la adopción no solo es un proceso legal sino también un proceso psicológico”, indica la experta.



Agrega que las personas deben agotar ese proceso en el que son entrevistadas por psicólogos, que les hacen pruebas psicológicas y se les hace trabajo social; este se realiza en su casa, en su entorno, con allegados colaterales para determinar cómo son esos posibles padres.



El proceso con los usuarios que depositan su expediente para calificar a una adopción puede llevar de dos a tres años. Las edades de los niños y niñas que pueden ser considerados para adopción varían desde cero meses hasta 18 años.



A partir del momento que Conani determina que esa pareja es idónea para adoptar, entonces los posibles padres reciben una asignación y en esa asignación es cuando se les muestran fotos del niño; es una presentación pero sin la presencia del niño; donde pueden ver el informe médico, informe psicológico y posteriormente los solicitantes tienen el derecho de aceptar o rechazar al niño.



“Nosotros no tenemos un catálogo, nosotros no les enseñamos los niños, nuestros niños no son objetos, no son un supermercado, son niños que están bajo el sistema de protección, a la espera de que Conani les pueda conseguir una familia porque Conani trabaja para al niño conseguirle una familia, no a la familia conseguirle un niño ideal y como lo desea”, manifiesta.



En el momento en que termina el proceso investigativo y el niño pasa a ser un candidato a adopción, puede ser asignado a la familia que ya tiene su idoneidad determinada. Muchos niños que son candidatos a adopción tienen alguna condición de salud y por eso su proceso de colocación en familias puede llevar mayor tiempo porque hay familias que no están en la disponibilidad de recibir un niño con algún tipo de condición médica.



Cuando un niño pasa de los 7 años su posibilidad de ser colocado en familia disminuye, pero Conani continúa trabajando para poder conseguirle una familia.



Todo el proceso de adopción solo lo puede llevar a cabo Conani como órgano rector, según establece la ley 136-03.



Los desafíos que presenta actualmente el sistema de adopciones, y Conani como institución, son los prejuicios que hay a nivel de la sociedad y todos los tabúes en cuanto a la adopción; las personas no hablan del proceso de adopción con normalidad, con fluidez; muchas veces son temerosas de acercarse a la institución para investigar cómo es el proceso.



“Cada día intentamos agilizar lo que es el proceso de adopción nunca dejando los pasos que hay que hacer para poder determinar si esa familia es idónea o no, y obviamente que nuestros niños puedan estar en el menor tiempo ingresados en nuestros hogares. Tenemos personas que permanecen mucho tiempo en este listado porque quieren un niño a su medida y nosotros no tenemos niños a su medida, porque la adopción es un acto de amor, de compresión, de entender que si vas a adoptar un niño es porque lo vas a cuidar, educar y sobre todo amar porque ya vino de un rechazo”, señala al preguntarle sobre las medidas tomadas para que el proceso de adopción sea mejor.



Luego de que se inicia el proceso de entrega de ese niño o niña, entran en un proceso de socialización que dura una semana supervisada por Conani. Posteriormente se inicia el plazo de 60 días de convivencia que establece la ley, y Conani supervisa cómo va el desenvolvimiento del niño y de la familia.



Durante este tiempo Conani tiene la calidad de que si en algún momento siente que el niño está siendo vulnerado puede retirar al niño de ese hogar pero para eso se hace el proceso previo donde la idoneidad, no solo es física sino también psicológica y donde pueden determinar si esas personas están aptas para recibir un niño en ese momento.



La solvencia económica no es necesaria para adoptar; sin embargo, dentro de los propios requisitos de los documentos que se deben depositar, están los ingresos económicos de esos padres postulantes, a fin de evaluar que sean personas que puedan sostener l infante.



No obstante, eso no quiere decir que una persona de un estatus económico medio bajo no pueda adoptar, siempre y cuando demuestre que tiene ingresos para poder sostener a ese niño y eso va en conjunto con todo lo demás: que tenga espacio físico en su casa, que estén saludables.



“Es decir, personas que puedan presentar un certificado médico de que están saludables porque si son personas que tienen algún tipo de condición médica critica, en ese momento no se les puede entregar un niño por los riesgos de que en un futuro ese niño pueda quedar solo”, expresa.

Proceso de adopción para una pareja

Una pareja puede llevar el proceso de adopción sin estar casada; puede estar conviviendo en unión libre, siempre y cuando tengan cómo demostrarlo con un documento de unión libre ante notario y legalizado ante la Procuraduría. Los solteros pueden adoptar por igual.



El departamento de adopciones se apoya en centros acreditados a la institución que son los que llevan a cabo los test psicológicos; trabaja apoyado en los tribunales de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio nacional. La adopción es homologada, tal como lo establece la ley por un tribunal de niños, niñas y adolescentes. Conani lleva el proceso administrativo, luego se pasa al proceso judicial de la adopción.



Amelia Paniagua exhorta a la ciudadanía a unirse en el esfuerzo por mejorar el sistema adoptivo.



“Los usuarios que estén interesados, todo ciudadano dominicano que esté interesado en adoptar puede romper con algunos tabúes y aceptar al niño, niña o adolescente que se le asigne porque no tenemos niños a la medida”.