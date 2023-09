El éxodo masivo de nacionales haitianos hacia su país, tras el cierre de la frontera por la construcción de un canal en el río Masacre (Dajabón) para desviar sus aguas, no ha surtido efecto en las actividades productivas del sector empresarial de la República Dominicana.



Pese a que el cierre de la frontera domínico-haitiana cumplió ayer 11 días, sectores como los de la construcción y azucarero no han tenido baja en manos de obra, y hasta el momento las empresas funcionan con normalidad.



Así lo indicaron los titulares de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), al presentar el “XXI Congreso Copardom”, con el tema “Retos digitales y sociales de la seguridad y salud en el trabajo”, organizado este 9 y 10 de octubre.



Laura Peña Izquierdo, presidenta del gremio, afirmó que no tenía ningún informe de que se haya afectado las actividades productivas del país por el éxodo masivo de haitianos hacia su territorio.



Mientras, Eladio Uribe, segundo vicepresidente de la Confederación y representante del sector azucarero, dijo que hasta el momento las empresas siguen funcionando sin ningún inconveniente, “porque en realidad quienes están trabajando, lo siguen haciendo”, ya que el Gobierno no ha tomado medidas en ese sentido, sino en torno a la frontera.



De igual forma, Héctor Bretón, tesorero de Copardom, ponderó que en el sector construcción “no ha visto algo” que esté afectando en cuanto a manos de obra. Dio su apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno en torno al tema, porque se trata de la soberanía nacional.



Abogan por el diálogo



Los representantes de la Confederación Patronal de la República Dominicana apoyan al Gobierno en las acciones que ha tomado con el tema del comercio fronterizo y, de igual forma, apuestan al diálogo como el medio para solucionar el conflicto entre ambos países.



Al respecto, Peña Izquierdo explicó que Copardom defiende el tema de la soberanía nacional, porque entiende que la nación dominicana es soberana. “Estamos en comunicación con el Gobierno y nos mantenemos al día de cómo van los avances, y entendemos que el Gobierno está tomando las medidas pertinentes con el tema del comercio, fronterizo”, puntualizó.



De su lado, Pedro Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la corporación, afirmó que hay un mensaje primordial, y es que el sector está en la disposición de diálogo.



“El sector empleador está en la búsqueda de una solución que recoja una situación”, sostuvo.

Miles retornan a Haití tras el cierre fronterizo

Miles de nacionales haitianos retornan a su país desde que el presidente Luis Abinader dispuso el cierre de las fronteras terrestre, marítima y aérea con Haití por tiempo indefinido (medida que se hizo efectiva desde el pasado viernes 15 de agosto, a las 6:00 de la mañana). Ante el decreto presidencial, en la zona limítrofe solo se abren las puertas para el regreso de haitianos hacia su territorio, estén estos legales o no.