Envejeciente le manda mensaje a Mantequilla: "devuélveme lo que invertí"

Por las redes, circula un video de un envejeciente de edad avanzada en la cual le da un mensaje a Wilkin García, alias Mantequilla.

En el video, el señor se presenta y le pide a Mantequilla y su negocio 3.14 Inversiones que le retornen su dinero invertido.

El envejeciente asegura que entregó todos sus ahorros y pensión en el proyecto con fines de duplicarlo como Mantequilla promete.

«Yo he invertido todo lo que tenía, tu sabes que ya yo no trabajo, así que hazme el favor de devolverme si quiera lo que yo invertí. Yo tengo que comprar medicina y de ahí es que yo me mantengo», expresa el envejeciente.