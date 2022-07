De manera inusual, debido a que no es de orden que los jefes de Estados dominicanos lo hagan, el presidente Luis Abinader convocó ayer a un acto en el Palacio Nacional para promulgar la Ley de Extinción de Dominio, norma que fue aprobada por el Congreso Nacional esta misma semana.



En la historia reciente no hay registros de que un presidente de la República haga actividades para promulgar una norma que ya ha sido convertida en ley por los senadores y diputados de la nación, debido a que esta formalidad de Estado casi siempre se hace y, la mayor parte del tiempo, se envía una nota informativa de la legislación firmada y revisada por el Poder Ejecutivo.



En esta ocasión, ocurrió con la Ley 340-22 de Extinción de Dominio, una norma que por años bailaba en el Congreso Nacional y cuyo proyecto siempre perimía por no encontrar consenso en las cámaras legislativas. No obstante a esto, este Gobierno puso mucho interés en que dicha ley fuera aprobada en esta legislatura del Congreso Nacional que cerró el pasado martes 26 de julio de 2022.



De voz del propio presidente Luis Abinader, esta norma era necesaria y urgente en la República Dominicana, mientras que el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, había manifestado que la ley de extinción de dominio iba “sí o sí” y que debía aprobarse “lo antes posible”, con el pronunciamiento de dejar atrás los pretextos y la vieja política. A principios de julio, Abinader se reunió con los miembros de la comisión bicameral que estudiaba lo que en ese momento era un proyecto de ley. Dicho encuentro se efectuó en el Salón Verde del Palacio Nacional con el propósito de que mediante consenso aprobaran la iniciativa. Antes de esto, el Presidente había proyectado la sanción de la norma ante el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Robert Thomas.



En el inusual acto de promulgación, Abinader afirmó que la Ley de Extinción de Dominio era una realidad impulsada por su Gobierno y el Congreso que se materializó por el consenso alcanzado entre todas las fuerzas políticas y las aportaciones de la sociedad civil.



De acuerdo a los registros, el presidente Hipólito Mejía, encabezó un acto para la promulgación de la Ley 87-01 con la que se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.