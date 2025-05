Especialistas animan a implementar la asignatura de educación financiera en escuelas

SANTO DOMINGO.- La especialista en asuntos financieros Ana Brioso y el maestro de educación preuniversitaria, José Alexis Marte, animaron a las autoridades a la implementación de la asignatura sobre educación financiera en las escuelas, a los fines de que los alumnos adquieran mayor formación en temas económicos.

Ambos profesionales externaron su preocupación por la falta de formación en temas financieros mediante un live en sus redes sociales, denominado “Importancia de la Educación Financiera en la Edad Escolar”, comunicación que atrajo la atención de cientos de participantes, quienes externaron sus inquietudes sobre la necesidad de que el referido tema sea incluido en la currícula educativa.

En ese sentido, Ana Brioso reconoció que se han realizado pequeños esfuerzo para impartir la educación o formación financiera en jóvenes, pero entiende que ha sido mínimo el esfuerzo, dada la gran desinformación en esa materia.

“Nosotros estamos aquí para que en lo que el sistema llega, irle dando esas informaciones”, expuso la también consultora privada en temas de asesorías y gestión de crédito.

Brioso explicó que si bien es cierto que la inclusión de una asignatura sobre educación financiera en las aulas de los niveles de básica y secundaria es fundamental, el sistema académico dominicano también carece de formación financiera en las universidades.

“Yo hice una maestría en Administración Financiera en la universidad, y a mí nadie me enseñó a utilizar una tarjeta de crédito. Aunque ustedes no lo crean, las finanzas personales no son parte del curriculum universitario, tampoco”, criticó la experta.

De su lado, el maestro José Alexis Marte expresó su preocupación al ver cómo día a día se enfrenta a la carencia de conocimientos financieros de los estudiantes en el aula y en su sistema de vida.

El educador manifestó que la educación financiera converge con todas las formaciones profesionales, pues afirma que es una formación para adquirir un mejor estilo de vida en las finanzas personales.

“La educación financiera converge con todas las carreras, converge con todas las profesiones, converge en el día a día del ser humano. Es decir, tener una educación financiera no es porque yo sea de una carrera equis. No porque yo vaya a estudiar medicina o porque yo sea ingeniero”, expuso.