Directores de El Caribe y CDN llaman a blindar la ética periodística

Los directores de El Caribe, Nelson Rodríguez, y de CDN37, Alba Nely Familia, disertaron este viernes sobre los retos del periodismo dominicano ante la expansión del entorno digital, las redes sociales y la ineludible irrupción de la inteligencia artifical, sosteniendo que aumenta la responsabilidad de asumir estas herramientas manteniendo los principios éticos de la profesión periodística.

En el panel “El valor del periodismo digital en un mundo digitalizado”, organizado el viernes por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), los directores de El Caribe y CDN instaron a profesionales de la prensa a hacer un uso responsable de los nuevos recursos tecnológicos. Asimismo, coincidieron en señalar que la actualización tecnológica es vital, pero sin distanciarse de los pilares por los que debe regirse el buen periodismo.

Compromiso de un futuro ético Al compartir parte de sus experiencias como ejecutivos del Grupo Multimedios del Caribe, Familia y Rodríguez, coincidieron en que, en cualquier entorno —analógico o digital— el periodismo requiere juicio crítico, verificación, contexto y transparencia. Para ambos directores, el manejo de las redes sociales y la adopción de IA debe hacerse con protocolos claros, responsabilidad editorial y sin sacrificar los valores fundamentales del periodismo.

“El periodismo no es viejo ni nuevo: es esencial”

Dutante su intervención, el director de El Caribe, Nelson Rodríguez, refutó el concepto de periodismo “tradicional” o “moderno”, señalando que no existe uno frente al otro, sino que hay son principios inmutables que deben adaptarse a nuevos entornos.

A su juicio, los desafíos actuales (redes sociales, sobreinformación, irrupción de la IA, entre otros) no invalidan la esencia del periodismo, sino que la exigen con más fuerza. “La era digital facilita la difusión de noticias falsas, pero también ofrece herramientas para combatirlas. El reto no es solo tecnológico, sino ético y profesional”, sentenció Rodríguez.

A juicio del director de El Caribe, algunos editores creen que la automatización es el camino, pero no reflexionan lo suficiente de que que la credibilidad no se automatiza. “Herramientas como ChatGPT u otros chatbots no descubren, no investigan, no contrastan. Pueden ser útiles como asistentes, pero no sustituyen el juicio crítico humano. No son pocos los graves errores en medios internacionales por el uso sin supervisión de la IA. El reto no es solo tecnológico, sino ético y profesional”.

Reconocimiento al director de El Caribe La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) reconoció a Nelson Rodríguez por su trayectoria y aportes al periodismo dominicano en distintos medios y en la actualidad al frente de El Caribe. En su intervención, Rodríguez destacó que El Caribe, con 77 años de historia, ha sabido transformarse digitalmente sin perder su esencia, con una línea editorial sigue centrada en la institucionalidad, la democracia y la credibilidad. “Dos reglas de oro se mantienen como dogma: verificar y contrastar. El Caribe ha trasladado los valores del impreso al entorno digital, enfrentando la presión del entorno con responsabilidad editorial”.

“Si hay audiencia para el contenido de calidad en RD”

Por su parte, la directora de CDN37, Alba Nely Familia, subrayó la necesidad de asumir e incorporar las nuevas herramientas tecnológicas con los principios básicos de contrastar fuentes, verificar datos y distinguir claramente entre hechos y opiniones para preservar la credibilidad.

“La ética del periodista, el líder del medio y de la plataforma, tiene que decir que hay políticas y que con esos valores son con los que vamos a trabajar”, comunicó Familia. “Si se renuncia a los principios básicos de la profesión, que son verificar y contrastar las informaciones, no se está haciendo bien”.

En medio del debate entre la “dictadura de los views” y el contenido de calidad, Familia aportó parte de la experiencia del único canal de noticias 24 horas de la República Dominicana en sus redes sociales.

“Nuestro canal de YouTube transmite todos los fines de semana en vivo el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que nos cuesta. Tenemos profesionales verificando la información para llevar un programa de investigación semanal. El mismo está en nuestro canal de YouTube, y obtuvo el año pasado más de 40 millones de visualizaciones. Sí hay audiencia para el contenido de calidad en nuestro país”, manifestó.

Finalmente, ambos directores concluyeron declarando su compromiso con la formación continua, la autorregulación y la creación de espacios de rendición de cuentas, para fortalecer la confianza ciudadana. Asimismo, se destacó la importancia de establecer un código ético institucional que guíe tanto a periodistas como a líderes de medios y plataformas digitales.

En el panel “El valor del periodismo digital en un mundo digitalizado” participaron ambos directores junto a la CEO de AlTanto, Colombia Alcántara, y como moderador el periodista Roberto Cavada.