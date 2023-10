Santo Domingo, RD.- El Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) que preside Víctor -Ito- Bisonó, celebrará este jueves su Sexto Encuentro Regional 2023: Desafíos para el Desarrollo y el Progreso en América Latina y El Caribe.

El evento, que tendrá lugar en el Hotel El Embajador de la ciudad de Santo Domingo, contará con la participación de los ex presidentes, Sebastián Piñera de Chile, José Figueres de Costa Rica; Andrés Pastrana de Colombia y Felipe Calderón de México, así como el ex gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño y la ex canciller de Panamá, Erika Mouynes, entre otros.

En esta oportunidad el primer panel del evento abordará el tema “Política y Campañas Electorales y su Impacto en América Latina y El Caribe, mientras que el segundo panel versará sobre “América Latina y su Relación con el resto del mundo”.

Los temas por tratar durante el evento constituyen un instrumento de contribución para una discusión profunda en materia de administración pública para la generación de bienestar sostenible, abordando experiencias de quienes han liderado sus países e influido en las políticas de Estado que permitan desarrollar una agenda alineada con la definición de un futuro más promisorio para los países de la región.

Este evento se realiza en el marco del decimosexto aniversario del CAPP, fundado con la meta de trascender la política partidaria electoralista para así enfocarse en la formulación y promoción de propuestas de contenido, que durante década y media ha podido formar a más de 3,000 personas de la academia, sociedad civil, sector privado y diversos partidos.

El CAPP forma parte de la familia de centros de pensamiento liberales, agrupados en la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y con participación en la Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Internacional Unión Europea, América Latina y el Caribe (EU-LAC) con sede en Bruselas así como acuerdos de cooperación con el International Republican Institute (IRI) de Estados Unidos, la Alliance of Democracies con sede en Dinamarca, la Fundación para el Avance de los Estudios Sociales (FAES) basada en España y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (JuventudLAC).