La Romana. Expertos del área financiera pública y privada advirtieron sobre la necesidad de una mayor regulación del mercado de las criptomonedas a fin de evitar riesgos a los consumidores, inversionistas y negocios, así como resguardar la estabilidad financiera, la seguridad de los países y la integridad de los sistemas financieros.



El tema fue abordado en el marco del foro “El futuro del dinero”, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) que tuvo lugar en Casa de Campo, La Romana. El evento contó con la participación de diversos sectores del país, especialmente del área financiera.



En el marco del evento, el expresidente Leonel Fernández y presidente de Funglode, destacó que lo que está en debate es que nos aproximamos al fin del dinero, tal como lo conocemos ahora.



Observó que en países como Suecia y China, el uso del efectivo físico está en declive. “Cada vez se utiliza el iPhone con más frecuencia para hacer pagos electrónicos y el uso del dinero convencional se ha ido convirtiendo en algo anticuado o anacrónico”, sostuvo.



Fernández, al hablar de las criptomonedas o monedas digitales, precisó que se estiman existan miles de estas, entre las que se destacan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y Tether.



“Todo parece indicar que nos encontramos en los albores de una nueva revolución financiera en la que la naturaleza del dinero tiende a transformarse”, subrayó Fernández.



En su ponencia, el exmandatario esbozó la trayectoria del dinero desde su surgimiento, hace miles de años, hasta la fecha, destacando, de paso, las perspectivas futuras de este recurso de alcance global.



“El dinero no siempre ha existido como lo conocemos hoy. Es el resultado de una larga evolución en el tiempo. Se estima que entre 15 mil y 9 mil años antes de Cristo se empleaban granos de trigo y de cebada, piedras y ganado, como trueque o medio de intercambio de mercancías”, explicó.



Sostuvo que hubo de transcurrir cerca de 12 mil años después del trueque, para que en la Mesopotamia, 2 mil 500 años antes de Cristo, se emplearan metales preciosos, como el oro, la plata, el bronce y el cobre, para comprar, vender o intercambiar bienes y servicios.



Fernández narró que luego del uso de los metales preciosos como medio de canje, transcurrieron, a su vez, cerca de 2 mil años más para que se produjera el nacimiento de las monedas, siendo alrededor del año 600 antes de Cristo que se acuñaron las primeras monedas en lugares tan distintos como Turquía, China e India.



“Para que el papel moneda apareciera y fuera aceptado, la humanidad tuvo que hacer otra larga espera, hasta el siglo VII de la Era Cristiana, esto es, más de mil 300 años, cuando en China surgió esa nueva forma de intermediación financiera”, indicó.



Dijo que, sin embargo, el uso oficial del papel moneda tuvo que esperar 400 años más, porque los usuarios no podían comprender cómo un simple pedazo de papel podía tener el mismo valor que un lingote de oro.



Resaltó que después de miles de años para que la humanidad se adaptase al uso del dinero como medio para la realización de transacciones, surgieron otras modalidades de dinero, como el cheque, la nota provisoria, el pagaré, las acciones, los bonos; y más recientemente, la tarjeta de crédito y el pago electrónico.



Julia Smearman



De su lado, la directora de Mercados Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Julia Smeaarman, Julia Smearman, planteó la necesidad de la regulación del mercado de las criptomonedas para proteger el sistema financiero.



“Cuando se están implementando los activos digitales, también se está buscando que se implemente los usos de regulaciones, políticas y protocolos para combatir el precio del terrorismo y del lavado de activos a nivel internacional”, dijo.



Smearman sostuvo que su país está dando asistencia técnica necesaria para experimentar nuevas regulaciones.



La funcionaria estadounidense adelantó que próximamente, se publicará un reporte sobre estas monedas, de manera que se pueda establecer que no sean un riesgo para los consumidores, inversionistas y negocios, a la vez, que no arriesguen la estabilidad financiera, la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero.

Llama a países a proteger a sus ciudadanos

Jim Reynold, Jr., Chairman y CEO, Loop Capital Markets, reconoció al expresidente Fernández por organizar un foro de esta magnitud para debatir un tema tan relevante como el dinero digital.



Sostuvo que las diferentes monedas digitales y sus plataformas demandan que los países piensen en cómo proteger a sus ciudadanos.



Reynolds explicó que las pérdidas de dinero que muchos registran en Estados Unidos se deben a que no estaban preparados para asumir esas estrategias de manejo de recursos e inversión.



Según el experto, muchas personas no entienden el por qué comprar una moneda digital está creciendo. Cuando un inversionista no sabe cómo funcionan.



Al respecto indicó que las criptomonedas nunca se pensaron como formas de inversión, sino como instrumentos de realizar pagos de manera más fácil.



Al referirse a los mercados financieros en Estados Unidos y la economía: ¿hacia dónde van las criptomonedas?”, sostuvo que el país norteamericano cometió el error de dejar el mercado de las criptomonedas sin ninguna supervisión.