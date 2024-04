ESCUCHA ESTA NOTICIA

Santo Domingo, RD.- Ana Marcelina Santos Badía (Maritza), hermana del director general del INFOTEP, Prof. Rafael Santos Badía, falleció este lunes luego de quebrantos de salud desde hace ya algún tiempo, informó el mismo director de la institución técnica a través de sus redes sociales.

La señora Santos falleció este lunes a la edad de 55 años y por mucho tiempo trabajó en la Escuela Nuestra Señora de Fátima.

El director del INFOTEP dijo que los restos de su hermana serán velados, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. este martes 23 de abril, en la parroquia Santa Ana, ubicada en la calle Barney Morgan, esquina Eduardo Brito, del Ensanche Espaillat, en el Distrito Nacional, y será sepultada en el Cementerio Máximo Gómez, a las 11:30 a.m. del mismo día.

A la señora Ana Marcelina le sobreviven su hijo, Alejandro José Jiménez Santos, y sus hermanos Rafael, Gilberto, Domingo, Pedro Luis, Julio Miguel, Jacqueline y José Narciso, quienes agradecen las muestras de solidaridad recibidas.

El novenario será realizado el jueves 2 de mayo del presente año a las 5:00 pm, en la parroquia Santa Ana.