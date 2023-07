Email it

En el primer semestre del presente año, al menos 37 infantes quedaron en la orfandad como resultado de los feminicidios registrados en el país.



Las estadísticas, presentadas por la Fundación Vida Sin Violencia, también señalan que en dicho período 42 mujeres fueron asesinadas, lo que representó un incremento de 35% (11 muertes más) en comparación con las cifras del pasado año.



La presidenta de la entidad, Yanira Fondeur, precisó que el mes de junio fue el “más sangriento” con once muertes de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas, cuyas víctimas son menores de 35 años.



Indicó que Santo Domingo y San Pedro de Macorís son las provincias en las que se ha registrado el mayor número de feminicidios (5 muertes en cada una), seguido de Valverde Mao, Higüey y San Cristóbal (4 muertes cada una).



Feminicidios más violentos



En rueda de prensa, Fondeur puntualizó que en los feminicidios registrados en los últimos meses por la Fundación se observa que los agresores actúan de forma más despiadada hacia las víctimas, utilizan armas de fuego y mecanismos más violentos. lo cual atribuyó al deterioro de la salud mental y al alto nivel de conflictividad que se vive en el país..



“Observamos casos en que los agresores actúan despiadadamente, como al incinerar la vivienda de la mujer en momentos que duerme con su hijo, como el caso de Belkis de los Santos en Valverde, o ejercen violencia vicaria, como fue el caso reciente del padre que asesinó a su hija en San Juan, o los casos en que los homicidas les infirieron 12 estocadas a sus víctimas como ocurrió a Ramona Ortíz de 63 años, asesinada en San Pedro de Macorís, o teniendo orden de protección judicial”, especificó Fondeur.



Como entidad promotora de la convivencia pacífica, la Fundación hizo un llamado a la población a considerar las cifras de la entidad en torno al aumento de los feminicidios y la violencia hacia las mujeres. “La conflictividad, intolerancia e inseguridad se han incrementado, lo cual se refleja con los asesinatos de esas 42 mujeres, en edades productivas, y como sociedad estamos llamados a no normalizar esta grave problemática social, de salud y de derechos humanos”, manifestó.



Por igual, demandó que las autoridades se aboquen a la revisión de las políticas públicas que fomenten la masculinidad respetuosa y la educación en valores de igualdad y derechos, así como adoptar mecanismos de protección efectiva para las mujeres que denuncian a sus agresores.

Abogan por ley que previene violencia contra la mujer

La Fundación Vida sin Violencia abogó por la aprobación del proyecto de Ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres, con el fin de poner a disposición un marco legal que permita el abordaje integral de la protección a la vida de las mujeres y sus derechos. “Creemos que es urgente el abordaje de la pieza”, dijo Amarilis Durán, asesora legal de la fundación.