Luego que se diera a conocer ayer una denuncia de acoso laboral por dos abogadas de la Cámara de Cuentas contra su presidente, Janel Ramírez Sánchez, el Pleno del órgano firmó un acuerdo de fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la entidad.



“Nos comprometemos a trabajar nidos en el pro fortalecimiento institucional y la mejora continua en beneficio de este órgano y en beneficio de este órgano y de la sociedad”, indica el documento firmado por su presidente Ramírez Sánchez, Elsa Castaño Ramírez, la vicepresidenta, Tomasina Tolentino, secretaria, así como los miembros Mario Fernández Burgo y Elsa Peña Peña.



La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, fueron apoderadas de la denuncia que hacen Virginia Ofelia Correa Jiménez y Bella Massiel García Paulino contra el presidente de la Cámara de acoso laboral y de hacerles propuestas personales.

Las empleadas del Departamento de Auditoría acompañaron la denuncia con copias de las conversaciones con Ramírez Sánchez.



De acuerdo a la instancia, todo empezó el 04 de diciembre de 2021, cuando el titular de la CC se acercó a Correa Jiménez y le preguntó, entre otras cosas, su nombre y número de celular “para estar al tanto de los avances del trabajo”. Seguido de esto, qué edad tenía, si estaba casada y si su esposo era celoso.



En ese tiempo, las abogadas debían trabajar largas horas, de madrugada y hasta los fines de semana, ya que tenían que entregar una auditoría a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la cual tenía un plazo señalado.



La situación se agudiza



Dice que el 5 de ese mes, Ramírez Sánchez las invitó a almorzar algo a lo que se negaron, alegando que iban a comer en la casa de una de ellas, sin embargo, él les sugirió que buscaran esa comida y almuercen con él. Según la información, en varias ocasiones las empleadas fueron abordadas de forma individual y en conjunto por el funcionario, quien insistía en que agregaran su número de WhatsApp, llegando, incluso, a hacerles invitaciones a comer y a bailar, cosa que no aceptaron.



Al no cesar la situación, las abogadas pidieron opinión a sus familiares sobre qué debían hacer, recibiendo de consejo que debían denunciar el caso.



A raíz de esto comunicaron la problemática a Tomasina Peralta, secretaria de la CC, para que le dijera a Ramírez “que por favor, parara con ese acercamiento fuera de lugar”.



Tras intermediar y hacer la exhortación al presidente del órgano, éste asumió una actitud autoritaria y realizó una reunión con varias personas de la institución en la que lanzaba indirectas alusivas a la situación, dice la instancia.



Allí, continúa diciendo, Ramírez expresó que no se dejaba chantajear de nadie, que en la entidad había ciertos intereses políticos y que él “no le tenía miedo a nada ni nadie”.



De acuerdo a la denuncia, hasta el 21 de junio de 2022 Ramírez no volvió a acosar a las dos empleadas. Ese día, convocó a su despacho a todos los abogados de la Dirección Jurídica y de otros departamentos para tratar temas de trabajo En ese momento, según el documento, volvió a lanzar indirectas, comentando que en la institución había personas que se prestaban para ir a donde un jefe a hablar de otros jefes, “que en el mundo de las drogas a las personas que hacían esas cosas se les llamaban ratas, que uno vive rodeado de ese tipo de persona”.

Sería presentado al Senado, según Lorenzo

Yván Lorenzo, vocero del PLD en el Senado, dijo ayer que la Comisión Permanente de Justicia de esa cámara, apoderada de la resolución que busca crear una comisión especial para investigar las denuncias que envuelven a miembros de la Cámara de Cuentas, rendirá el informe favorable de la pieza. El vicepresidente de la comisión reveló que en la pasada reunión, cinco de los nueve miembros que componen la comitiva votaron a favor de la resolución, por lo que, según dijo, fue a unanimidad, ya que Pedro Catrain, el presidente, se marchó al estar en desacuerdo. Por otro lado, Rogelio Alfonzo Genao Lanza (PRSC), presidente de la Comisión Permanente de CC en la Cámara de Diputados explicó que cuando los comisionados aprobaron invitar al pleno de la CC había un escenario distinto al actual, por lo que señaló que las condiciones atmosféricas del país producto del huracán Fiona y la denuncia formal a la Procuraduría obligan a esa dependencia esperar por la invitación cuando sea más oportuno. El diputado Pedro Tineo (PRM), miembro de la Comisión secundó a Genao Lanza y agregó que la Cámara Baja no está apoderada de una denuncia ni tiene un requerimiento para proceder a invitar al pleno de la entidad.