El partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) hizo un llamado a la unidad nacional más allá de los partidos e ideologías políticas para defender la democracia e integridad de la República Dominicana.



Tras depositar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en conmemoración de su 43 aniversario, la organización política reclamó la creación de un movimiento nacional que permita enfrentar la “crisis de vulnerabilidad” que se vive en el país ante el conflicto internacional en la vecina nación de Haití, así como los niveles del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia, el ataque a los valores, la disolución de la familia y la corrupción, que a su entender, se han expandido en el país.



“En el país hay mucha gente preocupada y alarmada. Estamos haciendo un llamado a que no solo se preocupen si no que se ocupen. Hay que generar ese movimiento para que se produzca un cambio importante en la vida del país. Este país no se puede seguir manejando como si fuera una finca con pasaporte”, manifestó el dirigente de la FNP, Pelegrín Castillo Semán.



Condenó que frente al panorama político electoral los partidos estén más abocados en la contienda política y olviden los temas importantes de la nación. “La lucha política y electoral divide mucho y en este momento el país necesita unidad, entonces se necesita organizar un movimiento de los dominicanos que no están en la lucha de los afanes políticos electorales”, indicó.



Asimismo, aseguró que el liderazgo político no ha probado tener consistencia en el tema de la crisis haitiana, por temor a organismos internacionales.



“Todo parece indicar que hay una manipulación internacional para que esa crisis (de Haití) derive hacia República Dominicana, y eso no lo va a parar un gobierno, ni un partido, ni un presidente (…) eso lo para un pueblo unido”, precisó Castillo Semán.