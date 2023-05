Email it

Interior y Policía capacita a la juventud para la mediación pacífica de los conflictos en las comunidades

La prevención de los conflictos y la violencia en las comunidades del país es uno de los ejes fundamentales de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, que ejecuta el Ministerio de Interior y Policía en busca de mejorar gradualmente la seguridad de los ciudadanos.



Así lo destacó la magistrada Sonia Espejo, coordinadora del programa de Capacitación “Red de Líderes Comunitarios Mediadores de Conflictos”, una iniciativa que tiene como objetivo prevenir la criminalidad y los hechos delictivos a través de la formación de jóvenes y adultos para que trabajen por la convivencia pacífica, así como la creación de una cultura de paz en la sociedad dominicana, mediante la integración de las organizaciones religiosas, escolares y de servicio.



“Hay muchos sectores integrados y tenemos la ventaja de que este programa no excluye a nadie porque todos somos parte de la solución y si realmente queremos una verdadera cultura de paz tenemos que trabajar con la gente desde las comunidades porque la violencia es un problema que nos afecta a todos”, manifestó Espejo en el marco de una entrevista especial de elCaribe y CDN.



La también Procuradora General de Corte detalló que la capacitación tiene una duración de tres meses, con doce talleres y tres prácticas con temas de liderazgo juvenil y comunitario, valores y familia, el rol de la comunidad, trabajo en equipo, derechos humanos, procesos de denuncias, acceso a la justicia y otros.



Indicó que en la primera etapa fueron formados 1,000 líderes mediadores de conflictos, de los cuales 342 representaban a 216 organizaciones e instituciones de 215 sectores ubicados en las provincias María Trinidad Sánchez y Duarte, así como los municipios Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este.



Espejo manifestó que al final de esta primera experiencia se tuvo como resultado un total de 400 conflictos que se resolvieron a través del diálogo con la mediación de líderes capacitados.



“Estos casos pudieron ir a los tribunales, judicializarse o terminar en prisión con sentencias condenatorias, por lo que no solo ha disminuido la consecución de hechos delictivos sino que ayuda a descongestionar el sistema de justicia penal”, resaltó.



Precisó que ya se tiene en marcha la segunda etapa en la que actualmente se educan 1,277 personas en Santiago de Los Caballeros, San Pedro de Macorís, Barahona, Valverde y Azua. De estas 922 son jóvenes, de 15 años en promedio, que representan a 11 centros educativos.



Asimismo, manifestó que se realizan alianzas estratégicas en busca de seleccionar territorios y personas que también sirvan de multiplicadores en la prevención de la violencia, los delitos y la criminalidad, además de dar seguimiento a los líderes mediadores de las provincias.



Reducción de homicidios



De su lado, la viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez, también destacó los resultados en la implementación de la iniciativa, al afirmar que estos se evidencian en las estadísticas sobre la ocurrencia de homicidios y otros tipos de delitos.



Detalló que en los primeros meses del presente año los homicidios generales tanto por delincuencia como por convivencia se han reducido de manera significativa, especialmente en sectores de San Francisco de Macorís.



Dijo que en lo que va de año este tipo de delito disminuyó un 12% con respecto a igual periodo de 2022, y que mantienen una tendencia a la baja.



En cuanto a Santiago, precisó que en los primeros meses de 2023 los homicidios se redujeron 26% en comparación con el año anterior.



“Podemos decir que lo que hemos estado haciendo es fundamental para garantizar en los próximos años seguridad ciudadana en la República Dominicana. Estamos aplicando todos los métodos adecuados, medibles con indicadores, y que nos dicen a nosotros que esa es la vía, la seguridad ciudadana no es solo persecución sino reparación del territorio.”, afirmó.



Jáquez señaló que como parte de los programas de prevención del Ministerio también se trabaja de forma especial con los jóvenes que constituyen una de las poblaciones vulnerables.



La viceministra precisó que el problema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana es con los jóvenes en edades de 10 a 35 años.



“Trabajar con los jóvenes para nosotros es muy importante porque además de que aumenta su autoestima que alguien los respalde, también uno los orienta a través de conferencias sobre el daño que hace a la salud el uso del vape, hooka, droga y cómo ellos se pueden defender de ese mundo al que a veces entran por ignorancia, moda o grupos”, puntualizó.



Agregó que por igual ofrecen capacitaciones dirigidas a la inserción laboral de los jóvenes en áreas de enfermería, farmacia, cocina y costura a través de alianzas con instituciones de formación técnica profesional.

Otros ejes en la seguridad ciudadana

La viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales, Ángela Jáquez, explicó que, además de la prevención, la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” también tiene como ejes importantes la persecución de crímenes y delitos, la protección de las personas vulnerables y la realización de alianzas interinstitucionales, en los cuales se sustentan los más de 20 programas que ejecuta el Ministerio de Interior y Policía.



Como parte de la persecución de crímenes mencionó el denominado “Patrullaje por Cuadrantes”, con el que se pretende que el personal policial tenga mayor contacto con los residentes en las comunidades de sus respectivas responsabilidades.