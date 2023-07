El ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, aseguró que la solicitud de fondos que hace la Junta Central Electoral será tomada en consideración en el presupuesto complementario que presentará en el Gobierno.



Jochi Vicente dijo que proporcionarán los recursos necesarios a la Junta para asegurar el montaje exitoso de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales en el año 2024.



Afirmó que han discutido con el presidente Luis Abinader lo que ellos prefieren llamar “presupuesto reformulado” el cual se sometería la próxima semana al Congreso Nacional. “La junta ha hecho una solicitud de fondo y va ser atendida. Lo que necesite la Junta para garantizar lo que tiene que ver con las elecciones, el Gobierno va a poner todo su esfuerzo, hacer todos los ajustes de lugar y proveer los recursos de forma tal de aquí no haya problema con el proceso democrático”, enfatizó el ministro de Hacienda durante una entrevista en el programa Despierta con CDN.



Amnistía a más pequeños



El ministro de Hacienda defendió la propuesta que anunció el Gobierno para las personas que no han cumplido con el pago de impuestos.



Dijo que no se trata de una amnistía fiscal, sino de un proyecto de “prescripción de deuda”, aunque popularmente en el país se le asocie con ese término.



Vicente indicó que el proyecto de prescripción de deuda o amnistía fiscal se estableció debido a que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tenía un desbalance significativo en la deuda de los contribuyentes. Refirió que ese desbalance aumenta diariamente debido a las deudas que están en proceso judicial o en discusión entre la DGII y los contribuyentes, muchos de los cuales llevan sus casos a los tribunales.



En este sentido, el ministro enfatizó que no tiene sentido obtener fallos a favor de la DGII si no se puede cobrar la deuda, porque el contribuyente dejó de existir. Por lo tanto, dijo que la lógica detrás del proyecto de prescripción de deuda o amnistía fiscal es acelerar estos procesos.



Subrayó que una parte significativa del proyecto está diseñada específicamente para las micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes). Por tanto, aclaró que la iniciativa no permite que grandes contribuyentes se acojan a la prescripción de deuda o amnistía fiscal, como se ha llamado coloquialmente.



Enfatizó que de esta forma se mantiene la progresividad en el sistema tributario dominicano, de manera que aquellos que tienen mayor capacidad económica sean responsables de pagar sus deudas.

El problema de los pequeños contribuyentes

Reconoció que las micro y pequeñas empresas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias, en parte debido a la complejidad del sistema. “Yo diría que no necesariamente es complejo, pero quizás no tienen la habilidad y educación para llenar los formularios que rutinariamente hay que completar”, añadió. Planteó que hay casos en los que contribuyentes pequeños dejan pasar la fecha y luego tienen que pagar los recargos.