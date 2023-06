Email it

La cónsul general dominicana en Miami y aspirante a la Alcaldía del Distrito Nacional, Geanilda Vásquez, anunció su disposición de renunciar a su candidatura en favor de la actual alcaldesa Carolina Mejía.



Sin embargo, Vásquez aclaró que eso ocurriría si ella decidiera postularse nuevamente para el cargo, con el propósito de mantener la codiciada plaza de la capital.



Vásquez afirmó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece, tiene buenos números como organización política, lo que le hace creer que el partido oficialista tiene posibilidad real de retener la alcaldía, independientemente del líder político que asuma ese puesto.



La funcionaria elogió las gestiones de David Collado y Carolina Mejía al frente de la Alcaldía de la Capital. Afirmó que los ciudadanos no están dispuestos a votar por candidatos que no sean capaces de dar continuidad a las obras de éstos líderes políticos.



En ese sentido, la cónsul general de República Dominicana en Miami resaltó que cuenta con el perfil adecuado para mantener la gestión actual y aportar nuevas iniciativas, basadas en su experiencia adquirida en países extranjeros.



Geanilda Vásquez destacó que, durante su estadía en Miami, ha tenido la oportunidad de conocer ciudades inteligentes, ciudades verdes y ciudades compatibles. Además, señaló que ha participado en reuniones con alcaldes de distintas ciudades para aprender de sus experiencias en áreas como permisología, versatilidad urbana y manejo del tránsito.



En caso de ser electa alcaldesa del Distrito Nacional, planea implementar esas experiencias en República Dominicana. Subrayó que su objetivo es convertir a la ciudad en un ejemplo para el mundo, aplicando las buenas prácticas que ha observado en países desarrollados.



La oportunidad de aspirar



Vásquez mencionó que a su regreso al país se enteró de que la actual alcaldesa Carolina Mejía probablemente no buscará la reelección, lo que considera como una oportunidad propicia para aspirar a dirigir la alcaldía de la ciudad e implementar las experiencias adquiridas durante sus visitas a países desarrollados.



“Además, los compañeros entienden que se trata de una plaza que ya fue conquistada por una mujer, y sería muy duro que este espacio, que son tan pocos para las mujeres, lo cediéramos a otro liderazgo. Hay muchas cosas que están ocurriendo y la gente está involucrada”, comentó Vásquez.



En ese sentido, señaló que es leal al PRM y que, si el partido considera que su perfil encaja con su candidatura, está dispuesta a asumir el reto.



Vásquez destacó que cuenta con las condiciones necesarias para dirigir la Alcaldía del Distrito Nacional, ya que ha sido regidora, vocera de su partido y ha trabajado con la sociedad civil en todos los niveles, desde juntas de vecinos hasta organizaciones como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y Participación Ciudadana.



Aseguró que todos los sectores de la sociedad civil esperan una ciudad que esté a la altura de los estándares internacionales, y ella está preparada para cumplir con esas expectativas gracias a su experiencia acumulada.