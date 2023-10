El pacto para formulación de políticas contó con la firma de 28 partidos (sin la FP, PLD ni el PRD), y 23 académicos

El Gobierno dominicano, junto a 28 partidos políticos y 23 académicos, firmó ayer el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití, que descansa en cuatro pilares sobre política de Relaciones Exteriores, Política Migratoria, Política Fronteriza y Política Económica.



El acto de firma del pacto fue encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, junto a los representantes de la mayoría de las organizaciones políticas, 28 en total, además de 23 académicos. La actividad contó con la gran ausencia de los partidos opositores Fuerza Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD), que desde las discusiones que comenzaron hace ocho meses no estuvieron presentes.



Luego de la firma del compromiso, que tuvo lugar el Salón Verde del Palacio Nacional, el presidente Abinader afirmó que tras la rúbrica de este convenio, debe conformarse una comisión de seguimiento y un equipo para consultas rápidas, debido a la evolución constante de la situación en Haití.



El jefe Estado aprovechó la oportunidad para advertir que los momentos que vienen con la situación haitiana no van a ser diferentes al actual, sino que serán similares o mayores, por lo que todos los sectores deben prepararse y unirse, teniendo en cuenta las características especiales con las que el país ha tenido que vivir con la vecina nación.



Frente a esto, Abinader afirmó que este pacto habla muy bien de la República Dominicana y, en consecuencia, felicitó a cada uno de los partidos y académicos por dar una respuesta patriótica al país no partidista. En un breve discurso, el mandatario manifestó que aunque los partidos estén divididos en este tema la República Dominicana debe estar unida. Por ello, llamó a los partidos que no han firmado el pacto, a que se unan a este compromiso.



“Todavía espero que los partidos políticos que no están aquí presentes tendrán siempre la puerta y la silla preparada para cada uno de ellos, para que participen en esta toma de decisiones que, como dije, no debe tener ningún sesgo partidista sino un sentido nacional”, indicó.



Política migratoria



En lo que tiene que ver con las políticas migratorias y fronterizas, el pacto sostiene que “República Dominicana enfrenta en la actualidad un fenómeno que dejó de ser solo un problema de migración, para convertirse también en un impostergable reto a la seguridad nacional y regional”.



Por ello, los firmantes pactaron presentar y publicar de manera íntegra la auditoría que ha venido realizando el Ministerio de Interior y Policía al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y aplicarlo exclusivamente a quienes se inscribieron en ese programa, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente.



También elaborar y revisar control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; el que asegure su transporte; los instructivos que establezcan pormenores para identificar los pasajeros terrestres; y el listado de empresas transportistas.



Para esto, toda la información recabada deberá ser compartida en una base de datos conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo, Salud Pública, Agricultura, el Departamento Nacional de Investigaciones y sus respectivos órganos. “Esta acción no implicará un programa de regularización de estatus migratorio”, aclara.



Con el fin de que haya un estricto control en la frontera, se acordó supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras o la forma más idónea a este propósito, al personal de campo responsable de labores de vigilancia de las fronteras terrestre y marítima nacionales.



Sanciones “ejemplarizantes” por tráfico de ilegales



En el documento acordaron evaluar el desempeño de los agentes civiles y militares en el cumplimiento de sus tareas de control y regulación de los flujos en la zona fronteriza, estableciendo sanciones ejemplarizantes cuando correspondan, de conformidad con la ley y administrar, a su vez, un eficaz régimen de consecuencias que persiga y sancione a quienes mediante mecanismos y argucias promuevan, encubran o consientan cualquier tipo de corrupción, en correspondencia con lo previsto por la Ley núm. 137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al igual que la Ley núm. 344-98 que sanciona la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio dominicano.



De acuerdo con el pacto, se debe planificar el mercado laboral dominicano y sus necesidades de mano de obra extranjera. Para tales fines, pactaron cesar cuanto antes y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley en obras o actividades del Gobierno central, los organismos autónomos y descentralizados y de los municipios.



Otra medida es fijar en el Consejo Nacional de Migración los requerimientos de mano de obra del mercado laboral dominicano. Las deportaciones tampoco faltarán, pero se aclara que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, a través de sus oficinas en todos los puntos fronterizos, constatará que en las deportaciones no haya menores de edad sin compañía.



Con el fin de preservar la soberanía nacional, el pacto establece que se debe hacer respetar y hacer respetar el trazado de la línea fronteriza; finalizar, en el más breve plazo, la construcción de la verja perimetral fronteriza inteligente y facilitar el transporte seguro de mercancías por vía terrestre y marítima; y, cuando proceda, el transporte de carga aérea, hacia las ciudades haitianas que reúnan las condiciones de seguridad.



Por igual, respaldar planes de desarrollo fronterizo de gran alcance que favorezcan la estabilidad, crecimiento, seguridad y prosperidad de la población que reside en el territorio de las provincias fronterizas.



También disponer por ley la creación de la Corporación de Desarrollo Fronterizo como ente público autónomo responsable de canalizar recursos y créditos a proyectos y empresas públicas, privadas, de alianza público-privada y sociales, comunitarias, medioambientales y cooperativas.



Igualmente, diseñar e implementar una estrategia para el rescate, preservación y aprovechamiento de las aguas procedentes de las cuencas fronterizas (Pedernales, Artibonito, Dajabón) en armonía con los convenios internacionales respecto al uso razonable y sostenible de las aguas procedentes de fuentes compartidas.



Política de relaciones exteriores



En el documento, de 15 páginas, la República Dominicana dijo estar dispuesta a estimular y respaldar a la comunidad internacional en el esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, siempre y cuando las soluciones estén encaminadas a, primero, procurar la pacificación de Haití; segundo, asistir económicamente a dicho país y su población, por medio de un plan de crecimiento y desarrollo, a mediano y largo plazo; tercero, incentivar su institucionalización; y cuarto, garantizar el respeto de la integridad territorial y demográfica de las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo.



Como parte de las políticas de relaciones exteriores, el pacto contempla ofertar, en ese sentido, la construcción y operación de tres hospitales en Haití -incluida la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar-; además de otras obras estratégicas que impliquen aportes significativos, para reducir así la insostenible presión actual sobre los servicios públicos dominicanos; e invitar, al mismo tiempo, a otros países a realizar cada uno inversiones similares y/o superiores al aporte dominicano. l

Sobre las políticas económicas pactadas

En el marco de la política económica se acordó constituir el Fondo Nacional de Mecanización y Tecnificación Agropecuaria, para financiar la adquisición de equipos y maquinarias que modernicen e incrementen la productividad de ese sector estratégico, dentro de una visión de seguridad alimentaria y nacional.



También crear el Fondo de Mecanización y Tecnificación de la Industria de la Construcción, así como definir un programa de incentivos a la industria de la construcción de viviendas prefabricadas urbanas y rurales y de obras privadas asociadas a esquemas fiduciarios (Fideicomisos) con fondos del Estado.



Asimismo, mejorar las tarifas laborales para la industria de la construcción y abrir en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional cursos básicos para trabajadores dominicanos.



De igual forma, se pactó promover en el ámbito internacional un plan de rescate y reincorporación del aparato productivo de Haití, al igual que de sostenibilidad de su medio ambiente, a corto y mediano plazo e iniciar un proceso para reequilibrar el balance comercial domínico-haitiano y crear las bases para la concertación de un acuerdo de facilitación de comercio con Haití.

