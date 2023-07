El ministro de la Presidencia, Joel Santos, aseguró ayer que los hechos delincuenciales y los homicidios en el país continúan con una tendencia a la baja y que, de acuerdo con las últimas estadísticas, las actividades criminales se han reducido durante este año en un 20%.



Al término de la sexta reunión que cada lunes encabeza el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional, Joel Santos, afirmó que los encuentros de seguimiento de la aplicación de las políticas para la seguridad ciudadana continuarán, tras advertir que el Gobierno y los organismos de seguridad no bajarán la guardia.



“La realidad es que las reuniones continuarán, este es un tema que no termina, no podemos bajar la guardia como dicen, la actividad continuará, las revisiones continuarán y lo que sí debemos resaltar es el trabajo conjunto de las instituciones que tienen que ver y que hoy nos acompañan, es que empezamos a ver que los resultados se están viendo y la población deberá ir sintiéndolos, pero claramente, como dije, la criminalidad no termina, nosotros debemos continuar trabajando”, expresó Santos.



El ministro de la Presidencia precisó que lo que tiene que ver con robos, homicidios e incautaciones de drogas muestra avances significativos en la lucha contra estos. Como uno de los aspectos novedosos tratados en el encuentro de ayer figura el de los accidentes de tránsito, así como una revisión específica a los aspectos relacionados a las principales zonas turísticas del país.