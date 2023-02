El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, manifestó ayer que el país debe abocarse a un pacto por salarios reales dignos, con el que se pueda aumentar de manera sostenida y constante los sueldos mínimos para cerrar la brecha que existe entre lo que la gente devenga y el costo de la canasta básica.



Por tales motivos, el funcionario señaló que para eso el Gobierno está propugnando el diálogo entre los sectores de empleadores y trabajadores que recientemente retomaron las conversaciones en ese sentido.

“Entendemos que los sectores están de acuerdo en ese objetivo. Ahora, simplemente nos falta llegar a cómo operativizarlo. Las propuestas tanto del sector de los trabajadores como del sector de los empleadores pues se deben discutir en el Comité Nacional de Salarios, que es el espacio de discusión para ellos y me parece que sigue el proceso y que el objetivo es poder tener la definición de aumento de salarios los más pronto posible”, manifestó previo a su participación en la cuarta Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Trabajo y Máximos Responsables de la Seguridad Social que se realiza hasta este viernes en Punta Cana, provincia La Altagracia.



Según De Camps, el Gobierno no puede expresar un número o monto de aumento pero indicó que de la parte gubernamental se han dado demostraciones de preocupación por mejoras de un salario mínimo real.



“El Gobierno del presidente Luis Abinader no verá como suficiente un simple ajuste por inflación; tenemos que ajustarlo a la inflación y aumentar, pero lo que se aumente por encima de la inflación tiene que ser suficiente para ir cerrando esa brecha que comentaba hace un momento, pero también con el debido cuidado de que no se convierta en un ente contradictorio en sí mismo”, indicó.



En cuanto a la regulación y proceso de registro que lleva a cabo el Ministerio de Trabajo de los 230 mil trabajadores domésticos que hay en el país, indicó que hace apenas unas semanas se inició el proceso de levantamiento y que todavía faltan temas de los técnicos de la Tesorería de la Seguridad Social.



“El sector tiene más de 230 mil personas que trabajan en trabajo doméstico. Eso significa que se aspira en un periodo de años que esa cantidad de personas puedan tener esos beneficios. Eso toma tiempo.

Posterior a este levantamiento, que es lo que está sucediendo, viene el registro para dar derechos de salud mejorado, para dar seguridad de subsidios de maternidad y lactancia, para también dar cobertura de riesgos laborales que benefician no sólo a los trabajadores, sino también a los empleadores”, manifestó el funcionario.