Haití defendió su soberanía sobre la explotación de sus recursos naturales y dijo haber tomado nota del cierre de las fronteras que decidió República Dominicana -a ejecutarse a partir de hoy- en rechazo a un canal de riego que se construye del lado haitiano.



“La República de Haití tiene soberanía sobre la explotación de sus recursos naturales. Al igual que la República Dominicana, con la que comparte el río Masacre, tiene pleno derecho a realizar capturas (tomas de agua) allí, de conformidad con el acuerdo (bilateral) de 1929. El Gobierno de la República de Haití tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses del pueblo haitiano”, dijo el Gobierno en un comunicado.



Las autoridades haitianas aseguraron que siempre favorecerán el diálogo.



“Un diálogo que estaba en curso y bien encaminado entre la delegación haitiana, debidamente autorizada, con sus homólogos dominicanos de la Comisión Binacional, en la Cancillería dominicana, en la República Dominicana, cuando se produjo el anuncio unilateral del presidente dominicano (Luis Abinader) de cerrar sus fronteras”, precisó el documento.



El Gobierno de Haití instó a su población a haitiana a mantener la calma y aseguró que tomará todas las medidas necesarias para que la irrigación de la llanura de Maribahoux se lleve a cabo conforme a las normas, bajo la supervisión de los ministerios de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente. “El Gobierno de la República de Haití hace un llamado a la protección de vidas y bienes a ambos lados de la frontera, y al respeto de las convenciones internacionales que rigen la materia”, dijo el texto oficial.



Éxodo



Ayer, decenas de nacionales haitianos decidieron cruzar hacia su país de manera voluntaria por Dajabón, tras el anuncio del cierre total de la frontera por parte del Gobierno dominicano.



Cargando bultos de ropas y mercancías comestibles, hombres, mujeres y niños haitianos fueron abandonando el pueblo de Dajabón, que desde hace varios días sufre las consecuencias del cierre de la frontera.



El cierre fronterizo ha afectado las actividades comerciales, transporte y actividades cotidianas de la zona.

Comerciantes denunciaron que llevan una semana sin vender sus mercancías.



“A mí me causa angustia lo que pueda pasar de ahora en adelante, ya que nosotros vivimos del mercado y con este anuncio del presidente Luis Abinader, tenemos un futuro incierto”, señaló la señora Miguelina Pineda, propietaria de una fonda en el mercado.



Desde tempranas horas de ayer, se observó un fuerte patrullaje en la provincia fronteriza. Miembros del Ejército de la República Dominicana y otras instituciones castrenses.



Los haitianos involucrados en la construcción del canal sobre el río Masacre manifestaron que no tienen intención de ceder.



Jean Brévil Weston, coordinador del Movimiento de Agricultores de la Llanura de Maribaroux, organización detrás del proyecto, indicó que los agricultores no cederán ante las presiones de las autoridades dominicanas.



“No creo que ninguna entidad nos vaya a pedir que pospongamos el proyecto de construcción del canal. Además, nuestra posición es clara. El canal o la muerte. Estamos listos para ser enterrados en el canal”, señaló a Radio Magik9 de Haití.

Dice gobierno acciona con ligereza populista

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez, calificó de “provocación por parte de Haití, debido a la debilidad demostrada por Luis Abinader”, la situación de incertidumbre que se vive en el país, por el tema del desvío del río Masacre. Martínez asegura que “todo dominicano debe apoyar las acciones del Estado cuando está en riesgo la soberanía o la seguridad nacional”.