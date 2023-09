La joven Nicol Belén fue encontrada muerta en su residencia ubicada en el sector Cinco Esquinas de Guaricano, Santo Domingo Norte.



El cuerpo de la mujer de 20 años se halló ayer en horas de la mañana, desnudo dentro de un tanque en su vivienda en la que residía con su hija de un año y ocho meses.



Según testimonios de los vecinos, en horas de la noche se escucharon discusiones en la casa de la joven Nicol, por lo que presumen se trató de un homicidio, sin embargo, hasta el momento, se desconocen las circunstancias en que falleció.



“El vecino de ella me dijo que escuchó la discusión y que cuando vino a llamarme el otro que estaba afuera lo encañonó con una pistola y le dijo que si voceaba lo iba a matar porque supuestamente eran dos”, contó.



Bienvenida Belén, madre de la hoy occisa, manifestó que su hija no tenía pareja sentimental y solo se dedicaba a trabajar en una banca de lotería.



“Ella pasaba dos días en mi casa, como quien dice, nada más venía a dormir ahí. No sé qué pasó”, dijo.

Nicol Belén era la segunda de cinco hermanos y laboraba en una banca de lotería ubicada en el mismo sector.



Decenas de curiosos se acercaron a la escena, expresando su costernación por lo sucedido.

El cuerpo de la joven fue levantado pasada la una de la tarde por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).



El médico legista actuante no especificó si el cadáver presentaba signos de violencia. Explicó que el cuerpo de la mujer sería dirigido al Inacif para ser evaluado y profundizar las investigaciones del Dicrim, más el informe de autopsia que esclarecerá de manera más profunda que pasó en el suceso y las causas de la muerte.