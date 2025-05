El viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, advirtió que las repatriaciones de parturientas haitianas hay que continuarlas.



Dijo que el Gobierno debe seguir con la medida porque con las críticas para su detención, se pretende que a través del “chantaje emocional” hacer que República Dominicana recule en su derecho a aplicar la política migratoria como país soberano.



Entrevistado en el programa Esferas de Poder, que se transmite por RNN Canal 27, calificó como correcta las repatriaciones de parturientas haitianas ilegales. “Las repatriaciones hay que continuarlas, le hago hincapié en eso porque está muy bien sustentado, se puede decir porqué esas parturientas vinieron al hospital…, no se tiene que pensar, es que no debieron nunca llegar al hospital”, significó.



Rosario se preguntó quién trae a las parturientas haitianas para que den a luz en los hospitales del país, que no está obligado a que una ilegal llegue al territorio nacional embarazada y en seguida esté reclamando derechos.



“No tiene lógica que un grupo de gente llegue a una hora determinada por la frontera y al poco tiempo diga que tiene derechos, eso parece una poesía en materia del manejo del asunto público, eso no parece nada que tenga que ver con el manejo del Estado”, agregó.



Afirmó que el responsable de darle salud y educación a esa persona es el Estado al que pertenece.



Aseguró que Amnistía Internacional debería preocuparse más por el tráfico de migrantes y verificar si realmente las parturientas haitianas son víctimas de este delito. “Entonces, si una persona entra al territorio nacional de manera ilegal, quién dijo que tiene el derecho a que usted le dé la salud, a que usted le dé educación, eso no es verdad, todo eso es mentira”, argumentó.