Historiador Zorrilla Ozuna ve correcta la decisión de cerrar la frontera con Haití

Santo Domingo.- El historiador, político, abogado y exmilitar Jorge Zorrilla Ozuna, calificó de correcta la decisión del Gobierno dominicano de cerrar la frontera con Haití, tras los haitianos construir un canal para desviar las aguas del río masacre, violentando el tratado de 1929.

“A ningún mandatario dominicano le gustaría cerrar la frontera. Ahora, sabemos muy bien que Haití no tiene quien lo dirija, que lo que hay son bandas que tienen el control de lo que se hace allí”, expresó Zorrilla Ozuna, quien añadió que en el vecino país no hay que con quien dialogar y, por ende, República Dominicana no debe doblegarse.

Señaló que el artículo 10 del tratado de 1929 establece cómo deben manejar ambas naciones las aguas del río masacre y que, si en cualquier momento van a tomar una decisión, deben ponerse de acuerdo las dos partes.

Expresó que apoya la decisión porque “la autoridad hay que mantenerla y el presidente no le está imponiendo nada a Haití”.

“Yo entiendo que la medida de rehabilitar el canal de Vigía es fundamental y es la medida clave que tenía que tomar”, dijo.

Zorrilla Ozuna manifestó que es la élite haitiana la que está construyendo ese canal y que, incluso, ya tiene fecha para la inauguración, pero que no es cierto que sean los comunitarios los que estén detrás de esto, porque eso “tiene su razón de ser”.

Dominicanos deben pensar en seguridad nacional

El presidente del Partido Cívico Renovador entiende que el tema de la seguridad nacional sería más importante analizarlo, porque en Haití están viviendo el peor momento de su historia, sobre todo después del asesinato de Jovenel Moise el 7 de julio de 2021.

Manifestó que desde entonces el Gobierno dominicano se ha sentado a dialogar con la oposición sobre la situación de Haití y su impacto, por lo que entiende que, aunque algunos partidos no participaron, todos deben hacerlo porque se trata de un tema nación.

“Le puedo asegurar que cada vez la situación es peor, porque aquí no sabemos ni cuántos haitianos hay en República Dominicana”, dijo el exdirector de Inespre durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., por Entelevisión, cada sábado a las 9:00 de la noche.

Señaló que tener tantos haitianos indocumentados en el país es una situación crítica que entra dentro de los aspectos de la seguridad de los organismos de inteligencia, que tienen que jugar un papel importante.

“Acá en República Dominicana no somos antihaitianos. Aquí hemos sido solidarios con los haitianos toda la vida: ¿Cuántos haitianos trabajan en el sector construcción? ¿Cuántos trabajan en el campo en las labores del corte de la caña y las agrícolas? Muchos”, dijo Zorrila Ozuna.

Destacó que todos los que han pasado por la presidencia del país, han tenido que tocar el tema haitiano ante las Naciones Unidas, porque los problemas de Haití no vienen de ahora, sino que son históricos.

Zorrilla Ozuma expresó que espera que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tome la decisión y aporte la solución a Haití porque desde el asesinato de Moise, no han hecho nada al respecto y deben recordar que la solución a la vecina nación no está en suelo dominicano.

Apuntó que este es un momento en que no debe verse color de partido ni credo religioso, y que al analizar la problemática de Haití, entiende que el Gobierno no puede hacer nada por Haití, mucho menos el pueblo dominicano que de hecho, ya ha hecho mucho.

Dijo que lo ideal sería que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acuerde una solución para la situación que vive el pueblo haitiano y que una fuerza multinacional opere para que esto sea posible.