Un hombre de 60 años, oriundo de San Pedro de Macorís, denunció que desde el 2022 le fue aprobada una tarjeta de solidaridad, la cual aún no le han entregado.



Jorge Adalberto Encarnación Mojica es un señor discapacitado que presenta dificultad para caminar luego de haber sido sometido a dos operaciones en la columna.



“Yo soy un pobre hombre que perdió su único hijo, mi esposa murió de un infarto, por discapacidad casi no puedo caminar, vivo en un cuartito alquilado porque otros me lo pagan y yo lo que quiero es mi tarjeta para poder ir a buscar mi comida”, aseguró el hombre con una voz triste.



En reiteradas ocasiones desde hace dos años ha estado realizando el esfuerzo de ir a la oficina de Atención al Ciudadano del Programa Progresando con Solidaridad de la provincia San Pedro de Macorís en busca de recibir su tarjeta y la encargada le ha dicho que su carnet ha sido aprobado pero que le será entregado por la gobernación, detalló Encarnación en el programa Despierta con CDN.



Continuó explicando que por esta razón en varias oportunidades se ha dirigido a la gobernación de su provincia en busca de poder obtener esa tarjeta electrónica que tanto necesita, pero que se niegan a dársela.



Encarnación Mojica aseguró que la gobernadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva Figueroa, se niega a hacerle la entrega de la tarjeta de solidaridad que ya le fue aprobada.



“Yo he ido varias veces a pesar de mi dificultad y la gobernadora Villanueva Figueroa, que es candidata a senadora lo que me dijo es que no me la van a entregar, incluso yo escuché cuando ella le dijo a su asistente que no me vuelva a dejar pasar”, expresó.



Para contactarse con el señor Jorge Encarnación por favor llamar al 829- 365-4462 o dirigirse a su casa que está ubicada en el sector Los cuatro Caminos, en la calle Caonabo, número 76, al lado del colmado La Solución.