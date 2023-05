El Teleférico de Los Alcarrizos, inaugurado este primero de mayo por el presidente de la República, Luis Abinader, tendrá un horario intermitente de operaciones, que será provisional durante el primer mes.



El departamento de comunicaciones de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), confirmó a elCaribe que el horario de operaciones será de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., sábados de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. durante el primer mes de operaciones.



“Esa información la dimos ayer. Se está haciendo un proceso para educar al usuario. Será un mes de manera gratuita para que los usuarios vayan aprendiendo a utilizar el sistema. Aparte de comunicar a través de las redes sociales y en medios, también se estarán colocando letreros en las puertas en cada una de las estaciones porque los usuarios están confundidos, quizás porque no leyeron el periódico o no tuvieron acceso a la transmisión. A partir del primero de junio empezarán las operaciones normales en las que el usuario tendrá que pagar y tendrán el horario normal”, explicó la institución a este medio.



Sin embargo, pasadas las 10 de la mañana de este martes, decenas de usuarios llegaron a las instalaciones con la intención de hacer uso de las nuevas instalaciones del teleférico, pero se encontraron con la sorpresa de la disposición y externaron su descontento por no haber sido notificados sobre el horario provisional. “Es un abuso porque vine a utilizar el teleférico y no hay carteles que diga que está cerrado hasta las 5. Si ustedes miran, hay gente esperando, me paré porque iba a usar el teleférico”, expresó Willys Paredes, un ciudadano que se dirigía hacia la última estación Los Americanos.



Teleférico alegra a beneficiados



A pesar de externar descontento por la confusión del horario, los usuarios también hablaron de sus expectativas con respecto a la facilidad de transitar y llegar a sus destinos de manera más eficiente y segura.



“Es una mejor vía para llegar temprano al trabajo. Un medio de transporte más seguro para que los niños lleguen más temprano a la escuela y para llegar temprano al trabajo”, indicó Suleiky Gómez a la entrada de las instalaciones.



De igual modo un estudiante expresó que será más fácil y rápido llegar a la universidad, aunque aún están a la espera de que la obra esté completa. “A veces tenemos que salir corriendo para llegar a tiempo por los tapones, ahora lo que se espera es que se le dé continuidad a los trabajos del metro porque estamos a medias todavía”, externó.

Rutas complementarias de la OMSA

De igual modo, quedará de manera gratuita hasta el 30 de mayo el servicio complementario de las dos rutas de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) disponibles desde desde la Estación 1 de Los Alcarrizos hasta el 9 de la Autopista Duarte.



A partir del primero de junio, los usuarios podrán montarse en el Teleférico y abordar los autobuses de la OMSA con el mismo pasaje que tendrá una tarifa de RD$35 pesos y operará en los mismos horarios del Teleférico de Los Alcarrizos.