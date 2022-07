Email it

Aquel 26 de julio de 1899, el dictador Ulises Heureaux (Lilís) visitaba la ciudad de Moca para calmar los ánimos y restablecer la confianza de los ciudadanos, la cual estaba deteriorada por la crisis económica que atravesaba el país debido al mal manejo financiero del tirano.



Ya hoy hacen 123 años de aquella visita que cambiaría la historia del país.



El fenecido historiador y periodista, Adriano Miguel Tejada, relató minuciosamente los pormenores de ese día durante una de sus disertaciones sobre la vida del dictador del siglo XIX.



“Las ‘papeletas de Lilís’ estaban totalmente devaluadas y el país vivía en descontento. Ya en febrero de ese año Horacio Vásquez se enteró de que por su oposición al régimen, Lilís había ordenado su eliminación física. Enterado su primo Mon Cáceres de la situación, surgió el plan de eliminar a Lilís. Todavía no se sabía el cuándo o el dónde, pero la suerte estaba echada”, dijo.



Tejada agregó que durante su estadía en la casa del comerciante mocano Jacobo de Lara, él y Lilís intercambiaban impresiones en una de las puertas laterales del comercio, por lo que un niño se acercó y entregó a Lilís un mensaje de parte de Evangelista López (La Cigua), su amante y confidente, en el que le advertía de la conspiración y le pedía que abandonara rápido el pueblo, pero él, creyendo que se trataba de una solicitud de dinero de la barragana, no leyó el mensaje, lo guardó y le envió a ella unas papeletas.



“La Cigua es la única persona que rompe el silencio de los habitantes de la ciudad sobre la conspiración, con tan buena suerte para los conjurados que Heureaux no prestó atención al mensaje”, afirmó Tejada.



Su muerte



Finalmente, Lilís fue ultimado en un hecho protagonizado por Ramón Cáceres y Horacio Vásquez, y que de acuerdo a Tejada tuvo también entre los conspiradores a otros mocanos como fueron Manuel Cáceres, Pablo Arnaud, Casimiro Cordero, Ramón de Lara, Jacobito de Lara, Luis Ma. Cabrera, Dioclesiano Cabrera, Domingo Pichardo, José Brache, Damasito Cabrera, Manuel (Ico) Montalvo, Francisco Pérez, Juan M. Contín, Blas de la Maza, Vicente de la Maza, Doroteo Rodríguez, Azael Rodríguez y Andresito Gómez. Dalton Herrera.

¿Quién era Lilís?

Ulises Hilarión Heureaux Lebert, mejor conocido por el sobrenombre de Lilís, nació en Puerto Plata el 21 de octubre de 1845. Destacó durante la Guerra de la Restauración (1863-1865) y por su tenacidad y audacia llamó rápidamente la atención de Gregorio Luperón hasta convertirse en un hombre de su confianza.



Durante el gobierno provisional de Luperón, Lilís fue designado ministro de Guerra y Marina. Posteriormente fue elegido por este para que se presentara como candidato a la Presidencia, en las elecciones de 1882, en las que salió vencedor.



En ese primer período se mantuvo bajo los lineamientos de la Constitución. Sin embargo, al asumir el poder por segunda ocasión en 1887, Lilís modificó la Carta Magna a su favor para gobernar de manera dictatorial hasta su ajusticiamiento en 1899.



Para garantizar su continuismo, estableció un sistema electoral de votaciones indirectas que justificaban una y otra vez su reelección en el cargo, y así consiguió perpetuar su dictadura en cuatro períodos de gobierno consecutivos: entre 1887 y 1889, entre 1889 y 1893, entre 1893 y 1897 y entre 1897 y 1899.