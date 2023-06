Email it

Martina Margarita fue una de las creyentes que asistieron ayer a la Iglesia católica a conmemorar el Día de Corpus Christi.



La señora residente en Villa Francisca, acudió en horas de la mañana a la misa celebrada en la Catedral Castrense de Santa Bárbara, por lo que los fieles católicos denominan el cuerpo y la sangre del señor Jesucristo, que fue dirigida por el rector de dicho templo, el reverendo Milcíades Florentino Capellán.



“Esto tiene mucho significado, porque Cristo murió por mí y dejó esto como memorial”, expresó la dama que debido a los problemas sociales que tiene la República Dominicana, llamó a los padres a formar familias en valores.



Aseguró que la situación se les está saliendo de las manos a los progenitores, que a su entender tienen que cultivar en sus hijos las visitas a la iglesia para que le tengan amor y a la vez temor a Dios, y eviten caer en la delincuencia.



Recomendación similar hizo Carmen Rousseau, que también acudió a la citada catedral desde Villa Francisca e instó a los jóvenes a participar de los servicios religiosos que se ofrecen en ella.



“Vengo todos los días que hay misa (…), hay que acercarse a la iglesia, sino no estamos en nada y Dios no está en nuestro corazón”, destacó.



El señor Carlos Núñez que vive en la comunidad de Santa Bárbara, también instó a los más jóvenes a ir aunque sea un solo día a la iglesia, para que puedan cambiar su comportamiento y se alejen de lo mal hecho.



Otra de las asistentes al templo religioso pero de más lejos fue Roselia Paulino, que salió desde su casa ubicada en el ensanche Isabelita en Santo Domingo Este, para escuchar la liturgia del Día de Corpus Christi como lo hace tradicionalmente cada año



Las actividades



Para conmemorar la festividad que se celebra 60 días después del Domingo de Resurrección, además de la tradicional eucaristía la iglesia católica también realizó procesiones en las calles y en lugares públicos en compañía de cientos de creyentes en todo el territorio nacional.



Y es que las misas llegaron a clubes barriales, auditorios de escuelas públicas y hasta centros deportivos de gran reconocimiento como el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.



Muchas iglesias también aprovecharon el día no laborable, para celebrar actos como la primera comunión, donde los niños o adolescentes reciben por primera vez el sacramento de la eucaristía conformado por pan y vino.



La fiesta de Corpus Christi surgió en la Edad Media, cuando en el año 1208 la religiosa Juliana de Cornillón promovió la idea de conmemorar el día en honor al cuerpo y la sangre de Cristo.

La iniciativa fue acogida por el obispo de Lieja, Bélgica, Roberto de Torote, quien en 1246 llevó la celebración a su diócesis.



El feriado se celebra el jueves siguiente al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte, y de la primera luna llena de otoño, en el sur.

Algunos niños recibieron por primera vez el sacramento de la eucaristía.

La próxima fiesta religiosa en el país

La República Dominicana tiene dentro de su calendario varios días feriados por la conmemoración de festividades religiosas. El próximo es el domingo 24 de septiembre, cuando se celebra a la Virgen de las Mercedes, considerada la patrona del pueblo dominicano desde el 1844. Cada año cientos de personas se trasladan hacía el Santo Cerro en La Vega, donde está el santuario nacional donde se le venera. En dicho lugar también suele realizarse una eucaristía con la presencia del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta, Raquel Peña, y otras autoridades del tren gubernamental. También se celebran actos en otros templos, como en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes de la Zona Colonial.