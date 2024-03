El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) inauguró el sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Villa Riva, provincia Duarte, obra reclamada desde hace más de 20 años.



La actividad fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el director ejecutivo de la institución, Wellington Arnaud; y el alcalde de esta demarcación, Leo Carola.



En su presentación, Arnaud manifestó que una vez más el presidente Luis Abinader cumple su promesa con la inauguración de esta obra, al tiempo de señalar que las estadísticas en los hospitales por problemas de la piel y los intestinos se reducirán, además, de que las viviendas de la comunidad, ahora, adquieren plusvalía.De acuerdo a lo informado, la inversión del sistema de alcantarillado superó los RD$756 millones de pesos.



“No es fortuito que en días pasados, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijera en una actividad en Punta Cana, que el país es modelo de desarrollo, esto se debe, precisamente, a la visión del presidente que ha dedicado cada peso del pueblo en mejorar la calidad de vida de la gente”, puntualizó Arnaud.



De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña dijo que hoy es un día histórico para Villa Riva porque, indicó: “Estamos entregando esta obra que, como dijo Wellington, aunque no se ve, sí se siente en la salud de la gente”.



Agregó que el presidente Abinader se ha comprometido a trabajar arduamente con el tema de agua y salud. Resaltó, además, que el gobierno cumple las promesas en las comunidades y anunció que muy pronto otras obras serán entregadas en la provincia Duarte. En tanto que la gobernadora, Ana Xiomara Cortés, valoró el esfuerzo del presidente Abinader y de Inapa por llevar mejor calidad de vida a los residentes de esta laboriosa provincia Duarte.Mientras la representante de la comunidad Felicia Lora dijo que estas sí son unas autoridades que no se esconden. “Les llevábamos cartas anteriormente a los que estábamos y se nos escondían, pero ya tenemos quienes no nos dan con la puerta en la cara”, sostuvo. “Es la obra más importante que puede construir gobierno alguno, ya que trae ahorro de recursos y lo más importante salud al municipio… Ahora sí tenemos autoridades que no se esconden, sino, todo lo contrario, ahora somos escuchados”, expresó.