Representantes de juntas de vecinos, residentes, religiosos y comerciantes en sectores circundantes a la avenida coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez o San Isidro del municipio Santo Domingo Este, depositaron este martes una acción de amparo en contra de la construcción de un muro por parte del Ministerio de Obras Públicas en dicha vía.



De acuerdo con los manifestantes, este muro no estuvo incluido en los diseños aprobados por el Concejo de Regidores de esa alcaldía, debido a que dificulta, o casi imposibilita los accesos a los residenciales que circundan en dicha avenida.



El precandidato a alcalde por Santo Domingo Este por la Fuerza Nacional Progresista, presidente de la Fundación Primero Justicia y abogado de los afectados, Miguel Surun Hernández , indicó que la construcción de este muro afectaría de manera directa la actividad comercial de los negocios instalados en dicha avenida, y llegaría hasta el extremo de asfixiar la actividad comercial en dicha zona.



Asimismo, señaló que dicho muro que se construye en el tramo comprendido entre la avenida Charles de Gaulle hasta la avenida Hípica, no permitiría el paso peatonal y afectaría las zonas residenciales circundantes.



Surun Hernández, quien además es el presidente, dijo que lo peor es que se anunció que dicha obra tendría un ancho total de 41.70 metros, con isletas y ancho de carriles de 3.50 metros, para lo cual se presupuestó el total de RD$800,000,000 y un monto extra de RD$2,000,000,000.00 para las expropiaciones, y que luego sin ninguna explicación ni conocimiento público, este ancho fue reducido, a tan sólo 33.70 metros, se achicaron todos sus elementos y algunos eliminados como la necesaria isleta central y los espacios verdes y el arbolado lateral.



También lamentó que hasta la fecha no se ha mostrado un informe técnico administrativo que justifique dicha reducción, y peor aún, no se haya transparentado esa reducción en los montos contratados inicialmente.