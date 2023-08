Email it

El sistema de las cámaras que serán utilizadas para la aplicación de las fotomultas está en proceso de instalación en diversas intersecciones del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo.



Así lo pudieron constatar reporteros de elCaribe al observar a equipos del Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (Intrant), y de la empresa contratista, colocar en los semáforos de varias intersecciones de la avenida Winston Churchill los dispositivos que permitirán monitorear el tránsito vehicular y capturar imágenes de aquellos que incurran en la violación a las reglas de circulación vial establecidas en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.



Las fotomultas se refieren a las sanciones que, mediante fotografías, se aplican a quienes infringen las normas de tránsito. Esto sin la necesidad de la intermediación de un policía o agente de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett).



La instalación de las cámaras para las fotomultas corresponde a la primera etapa de la implementación tecnológica para la creación del Centro Tecnológico de Gestión y Control de Tráfico Vehicular, que según el Intrant, será inaugurado en los próximos meses.



En esta fase, que cuenta con una inversión de 1,370 millones de pesos, serán intervenidas 335 intersecciones del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, con la colocación de 1,200 cámaras, 2 mil cuerpos semafóricos y 400 sensores, que buscan eficientizar el proceso de fiscalización en las vías del país a través del uso de la tecnología, además de mitigar la accidentalidad asociada a la falta de dispositivos semafóricos.



“El Estado se está preparando para poder tener una fiscalización con tecnología que es el sistema de fotomultas, y nosotros ser mucho más efectivos con el tema de la aplicación de la tecnología para poder tener la fiscalización”, indicó en una rueda de prensa el director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras.



Explicó que la misma Ley 63-17 manda al sistema de fotomulta o la fiscalización tecnológica, lo que se prevé como una solución para mejorar la aplicación de las sanciones a sus disposiciones.



“Cada año aquí en República Dominicana, y son de las cosas que tenemos que observar, se ponen multas mal puestas. Y digo mal puestas porque muchos ciudadanos con mucha razón reclaman el tema de las multas, pero la mayor cantidad de ciudadanos también dicen me la están poniendo a mí y ahí hay diez que se fueron en rojo, porque la Digesett no tiene tanta capacidad para poder ponerle una fiscalización a todo el mundo al mismo tiempo”, comentó el funcionario.



Presisó que, además de la aceptación a este nuevo sistema de fiscalización por parte de los conductores, también se requiere completar una fase inicial que se enfoca en el registro correcto de los vehículos y la identificación en el parque vehicular.



“Una fotomulta no es simplemente tomar una foto y ya, sino que requiere un proceso de identificación para tener un registro adecuado del propietario del vehículo y así lograr una fiscalización más efectiva”, resaltó Beras.



Conductores valoran instalación



Conductores consultados por elCaribe entienden que la instalación de las cámaras para las fotomultas permitirán reducir las violaciones a las normativas que a diario ocurren en las calles del país, por lo que valoraron como positiva la instalación de los dispositivos.



“Yo entiendo que sí va a funcionar, lo que tienen es que aplicar bien las consecuencias. Habrá menos problemas y discusiones de la gente cuando le llegue la multa. Al principio habrá muchas personas renuentes, pero luego de que todos comiencen a adaptarse, la mayoría verá que cada vez que comete un error habrá una consecuencia y disminuirá” dijo José Castro.

Instalación seguirá en Santiago y otras zonas

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Trasporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, señaló que la instalación de las cámaras para la detección de las infracciones de tránsito también está prevista para expandirse en Santiago y otras zonas del país, en el marco de las siguientes etapas del proyecto para la gestión y manejo del tránsito vechicular, la fiscalización tecnológica y la mejora en el flujo del tráfico. “Vendremos con otras etapas el próximo año que sería en Santiago, estamos trabajando donde está la mayor densidad vehicular y las mayores situaciones de tráfico y de ahí seguiremos ampliando a otros municipios y provincias del país”, aseguró Beras