El Gobierno trabaja en la incorporación de una red de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo con un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos.



Así lo informó el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras.

“Ya se hizo el levantamiento completo, la actualización de los estudios, la evaluación técnica y el presupuesto promedio para hacer una licitación se hizo, ya el Presidente lo tiene en sus manos porque es una de las prioridades que él tiene. Y estamos buscando de donde se puede sacar el presupuesto para nosotros licitar en este año el proyecto. El presupuesto que nos tienen para la red completa de semáforos son casi dos mil millones de pesos”, explicó Bera, s durante una entrevista en el programa de Verdades al Aire, por CDN.



Licitación



Hugo Beras espera que la licitación se realice antes de que finalice el año 2022, indicando la importancia de este sistema que estudia el flujo vehicular del país.



“En la capital tú no tienes red de semáforo… Yo no lo sabía, te lo juro que yo no lo sabía. Siempre hemos pedido semáforos inteligentes, que es un sistema que se programa y que estudia los flujos”, precisó el titular del Intrant al indicar que el centro semafórico de la 27 de Febrero está cerrado.



Al referirse a los accidentes de tránsito que involucran vehículos de carga, Beras expresó que la entidad cuenta con un centro de control y monitoreo de alta tecnología para medir la velocidad con la que se desplazan esos vehículos.



“El que no tenga GPS no tendrá el permiso de transporte de carga que le emite el Intrant”, dijo Beras, tras precisar que que todos los vehículos de carga deben de tener instalados el GPS. Alrededor de 8 mil vehículos pesados tendrían que tener replicados el GPS por un costo de 600 pesos mensuales.



Centro de monitoreo de exceso de velocidad



El director del Intrant afirmó que está listo el centro de monitoreo de vehículos pesados para hacer un acopio de todas las unidades que hay y monitorear es el exceso de velocidad y zonas restringidas. Sostuvo que con esto incluso se podrá fiscalizar al dueño del vehículo por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett)