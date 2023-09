Haiti. El ministro de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó, aseguró ayer que el interés de la patria está por encima de todo y que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados respecto a la situación en la frontera con el río Masacre.



Al participar en la entrevista central de Despierta con CDN, Bisonó enfatizó: “El interés nacional está por encima de todo. Que es el interés de la patria lo que impera porque nuestra constitución, leyes y tratados internacionales señalan nuestras líneas limítrofes y el comportamiento que debemos tener como buenos vecinos”.



Dijo además, que debido a la actitud que están tomando particulares en Haití, “no podemos quedarnos como si no pasara nada. En la medida de nuestras posibilidades lo que debemos hacer es llamar la atención con lo que está en nuestro control”.



Ito Bisonó manifestó que lo lamentable de la situación es que los países a los que República Dominicana ha clamado por ayuda para Haití siguen haciéndose de la vista gorda.



“República Dominicana está haciendo lo que debe de hacer respecto a Haití, el presidente está actuando de manera responsable defendiendo los intereses de la nación”, expuso.



Precios de combustibles



Sobre el tema de los combustibles, el ministro de Industria y Comercio dijo que este es un tema muy complejo “al estar de moda cada viernes e impacta en toda la población nacional”.



Explicó que hasta hace algunos años era referencia el precio del barril de petróleo, pero después de la guerra ya no es igual respecto a la referencia de los destilados. “Ahora caminan separados, no se puede tomar únicamente como referencia el barril de petróleo”.



De igual modo, reveló que la gasolina está subsidiada en 50 pesos por galón, “algo que el pueblo no lo percibe porque no lo dice la bomba o porque no leen el periódico”.



Política y oposición



El dirigente político y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que en este momento, la oposición tiene dos candidatos que están luchando para ver quién sobrevive y se han enfocado en hacer alianzas que no pueden fraguar en los puntos más importantes.



Señaló que Luis Abinader e gobierna para los pobres porque crea las condiciones de trabajo y progreso. Mientras que la realidad que representa, el otro lado, el PLD, con sus dos variantes, es muy diferente.

Sobre los subsidios que maneja el Gobierno

Bisonó especificó que el Gobierno está subsidiando el pan con 1,300 millones de dólares anuales. El año pasado, hubo un subsidio de mil millones de dólares en hidrocarburos, US$1,500 millones son de electricidad, además, US$1,300 millones a la harina, US$700 millones el maíz. Además, de US$1,300 millones al transporte.



Expuso que la inflación dominicana se ha mantenido en menos de dos dígitos por los subsidios que han asumido.