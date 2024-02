Santo Domingo, RD.- La Junta Central Electoral (JCE) rechazó este viernes la recusación presentada el pasado martes por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en contra del miembro de la entidad electoral, Rafael Armando Vallejo Santelises, por haber «asumido públicamente la vocería del gobierno».

A través de la resolución No. 7-2024, la JCE enfatizó que no acoge la acusación en cuanto a la forma, pero rechaza el fondo por considerar que Vallejo Santelises no prejuzgó sobre el tema en discusión.

“La JCE rechaza en cuanto al fondo la indicada recusación que ha sido presentada en contra del Miembro Titular de este órgano, Rafael Armando Vallejo Santelises, al no configurase causal de recusación respecto al mismo”, sostiene.

De igual forma, ordena la notificación de la decisión al PLD, mediante la Secretaría General de este órgano electoral, así como también, se dispone que la presente decisión le sea comunicada por la misma vía a Rafael Armando Vallejo Santelises, Miembro Titular de la Junta Central Electoral para los fines correspondientes.

Se recuerda que el PLD presentó este martes una recusación en contra del miembro de la Junta Central Electoral (JCE), Rafael Vallejo Santelises, por haber «asumido públicamente la vocería del gobierno».

ncabezada por el delegado del PLD, Danilo Díaz, y José Dantés, secretario de asuntos jurídicos, señalaron que Vallejo Santelises «renunció» a su condición de magistrado de la JCE al haberse referido a las prohibiciones durante la campaña electoral.

De acuerdo con Danilo Díaz, el magistrado, que no acostumbra a hablar, se refirió a las prohibiciones durante la segunda prueba de cómputo electoral.

«El decidió hablar, conociendo y teniendo conciencia de que ese era un tema que estaba en debate y el asumió una postura alejándose de su condición de juez, entonces el PLD en el día de hoy está documentando eso y reclamando a la JCE para que haga una audiencia para conocer el tema que tiene que ver con detener las inauguraciones», precisó Díaz.

Los dirigentes peledeístas explicaron que la recusación se realiza debido a que el 20 de enero Vallejo Santelises se pronunció y dijo que solo había restricciones para los que van a las elecciones de alcaldías y regidurías, solo en lo municipal.

José Dantés acusó a Vallejo Santelises de desconocer las prohibiciones, ya que las prohibiciones no se hacen a las personas y candidatos, sino a las instituciones y organismos del Estado.

«Por él (Vallejo Santelises) dar su opinión a priori, cuando él es miembro de un órgano colegiado que conjuntamente es que debe abordar este tema, pues se ha hecho ya pasible de ser recusado y no podrá participar en los Plenos de la JCE donde se conozca todo lo que le someta este órgano sobre temas que tengan que ver con el uso de los recursos públicos», explicó Dantés