El reconocido psiquiatra, escritor y columnista José Miguel Gómez, puso en circulación su libro titulado “Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas”, durante un concurrido acto celebrado en el Salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.



La obra trata sobre la compleja personalidad de Joaquín Balaguer, sus rasgos, su vida íntima, sus fortalezas y debilidades, su fobia al matrimonio, así como su adicción al poder.



Al comentar la obra, Gómez explicó que el libro retrata al doctor Joaquín Balaguer desde el punto de la psicología, la fenomenología, la psiquiatría y la psicodinámica.



De igual manera, indicó que se describe la figura del fenecido líder político, en las circunstancias histórico-sociales y las que incidieron para forjar su carácter, sus habilidades y sus destrezas.



“Como se sabe, el doctor Balaguer gravitó por 31 años al lado del dictador rafael Leonidas Trujillo, al cual supo adaptarse, redefinirse y autodirigirse en todas las circunstancias, para luego sacar provecho y lograr mantenerse en el poder por muchos años”, dijo Gómez.



No es una biografía



José Miguel Gómez sostuvo que el libro no es un anecdotario ni una recopilación de datos, y mucho menos una presentación político-partidaria.



Según el autor, esta obra es una radiografía de cuerpo entero al presidente Balaguer, un hombre lleno de secretos impredecibles, introvertido, tímido, evitativo, distante y cercano a la vez, apacible, inteligente y personalmente honesto.



“Balaguer no era un superhombre, no era un predeterminado, ni el escogido por fuerzas divinas. No era un santo ni un diablo, tenía luces y sombras, pero logró lo que se proponía a fuerza de carácter, de voluntad, flexibilidad ,coraje y capacidad para contextualizar, hacer lo que le convenía, lo posible, aunque fuera moralmente inaceptable y políticamente incorrecto”, puntualizó Jose Miguel Gómez durante al acto de puesta en circulación de la obra.

Resaltan la incidencia de Balaguer en la sociedad

La presentación del libro“Balaguer visto por un psiquiatra, sus tres vidas”, estuvo a cargo del historiador miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, Juan Daniel Balcacer, quien resaltó la incidencia de la figura de Joaquin Balaguer en la sociedad dominicana, durante varias décadas.



Al acto de puesta en circulación también asistió el escritor y periodista Rafael Peralta Romero, la presidenta de la Unión de Escritores Dominicanos, Emilia Pereyra, y la gestora cultural Verónica Sención, entre otras distinguidas personalidades.