El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 avanza en 26 provincias, con un 93 por ciento de funcionamiento de los dispositivos móviles (tabletas), que son utilizados por técnicos para recopilar la información de cada familia del país.



En el primer boletín del censo, divulgado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), se informó que a cuatro días del inicio del ejercicio que se desplegará hasta el 23 de noviembre, las autoridades correspondientes han rebasado los inconvenientes que se presentan en los primeros días en este tipo de proceso.



Víctor Romero, encargado del Departamento de Censos de la ONE, explicó que continúan esforzándose para lograr que las seis provincias restantes, que se encuentran en un 60 % y 88 % de conectividad de las tabletas, avancen para, junto con las demás, lograr la cobertura del censo en toda la geografía nacional.



Durante la rueda de prensa, donde se emitió el boletín #1, se informó que se tiene previsto que para mañana martes todos los empadronadores con sus equipos electrónicos funcionando, estén diseminados en todo el territorio nacional.



Víctor Romero aclaró que el retraso que han tenido desde el día 10 hasta ayer “se debe a las dificultades que se dieron en el proceso de registro y la vinculación de la base de datos con la conectividad a los servidores”.



“Con todos los pasos que hay que ejecutar no en todo los sitios se logró hacer de manera efectiva y eso es lo que nos ha generado que en algunas provincias no estemos al 100 por ciento”, añadió.

Funcionarios informaron que la población ha contribuido al desarrollo del censo.

Continúan dando soporte a técnicos



En ese sentido, Ravel Domínguez, director del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación de la ONE, sostuvo que se mantienen dándoles soporte a los técnicos que han tenido dificultades en el campo para conectar.



“No es solamente encender las tabletas y simplemente va a funcionar, es un proceso que lleva varios pasos, que en el momento que vuela uno, pues el usuario no lo logrará hacer con éxito”, indicó.



Técnicos han desertado del censo



Otro de los elementos que han afectado el proceso del censo nacional son algunas deserciones que se han dado del personal capacitado para el ejercicio. En ese sentido, Romero explicó que las deserciones están contempladas desde antes de la capacitación.



“En alguna provincia era mayor el colchón que se necesitaba o el banco elegible para capacitar y de esta manera poder ir sustituyendo a esas personas que por diversas razones desertan de este estos tipos de procesos”, respondió. En el Gran Santo Domingo la Oficina Nacional de Estadística (ONE) tuvo retraso con la entrega de 500 kit de indumentaria (gorra, chalecos, y carnet de identificación).

Porcentaje conectividad de las tabletas en el país

En las provincias Azua, Barahona, Dajabón, Duarte, El Seibo, Hato Mayor, Independencia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Pedernales, Peravia, San Juan, Santiago Rodríguez y Valverde, se ha logrado un 100 % de conectividad de las tabletas que se utilizan en el censo. Mientras que en el Distrito Nacional, Bahoruco, Elías piña, Hermanas Mirabal, La Romana, Monte Plata, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís y Sánchez Ramírez se encuentran entre 93 % y 99 % de conectividad.