El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó aquí que el presidente y candidato del oficialismo lo desafió a un pulso en esta comunidad y perdió de inmediato.



Fernández, al hablar del desafío para medir fuerza en esta población, precisó que el pulso se inició en el día ayer (domingo), cuando el presidente Luis Abinader visitó este lugar, en campaña, y hoy (lunes), “en las calles de Guerra, ese pulso se ha echado, el pueblo de Guerra sacó los molleros y nos resultó poquita cosa, porque se lo tumbamos de inmediato, les tumbamos el pulso”.



El líder político opositor precisó que “se lo tumbamos (el pulso al Gobierno) porque el pueblo ya no tolera, no aguanta… no es posible para el pueblo dominicano continuar con el alto costo de la vida al que lo tiene sometido el gobierno del PRM”, señaló el líder de la Fuerza del Pueblo.



El candidato presidencial de la FP y partidos aliados, al dirigirse a la multitud que lo recibió en Guerra, subrayó que solo en el día de ayer, el saco de arroz se incrementó en 125 pesos, expresando que: “Ya no quieren que comamos arroz tampoco”.



Durante el recorrido se prudujo un abrazo entre el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, y la candidata a la senaduría de la provincia Santo Domingo, por la Alianza Rescate RD, Cristina Lizardo.



La multitud exhibió los colores de las diversas entidades políticas que constituyen la alianza electoral, en apoyo a Cristian Berroa, candidato a alcalde del de Guerra.



Una nota de prensa de la FP indica que esta será la antesala al triunfo abrumador de la coalición Rescate RD, de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y, Bloque institucionalistas Socialdemócrata (BIS) y otras organizaciones.