Un grupo de dominicanos, así como organizaciones sociales y políticas expresaron su preocupación por las repercusiones de la aguda y compleja crisis internacional de Haití, con sus serias implicaciones de seguridad interior y exterior, sobre la paz y la estabilidad de la República Dominicana y la región del Caribe.



En un comunicado público, firmado por un centenar de ciudadanos, entre ellos políticos, médicos, escritores, historiadores y militares, el colectivo asegura que existen indicios de que en Haití y la isla de Santo Domingo se viene ejecutando un “plan de alta inteligencia y perversidad criminal”, que apunta a trasladar su crisis sobre la nación dominicana.



Además llaman a no obviar que el crimen organizado transnacional tiene una fuerte presencia en Haití y en toda la región, con sus propios intereses y estrategias.



Advierten acerca del grave peligro de una escalada de la guerra civil de baja intensidad que se libra actualmente en Haití “con el empleo sistemático de métodos terroristas destinados a provocar un traslado masivo y forzado de poblaciones, así como con la implicación de actores no estatales en el empleo de armas como drones kamikazes, que en otros escenarios del mundo solo han servido para la tercerización de la guerra, respondiendo a intereses y estrategias cuestionables de otros actores”



Por tales razones, exhortan a los poderes públicos a no ceder ante las aviesas presiones y manipulaciones que se despliegan en muchos órdenes para ejecutar lo que denominan un nuevo plan de regularización migratoria. Entienden que aceptar esa propuesta no solo enviaría la peor señal de debilidad y vacilación frente a los actores foráneos y locales que han trabajado desde hace mucho tiempo para imponer “la solución dominicana” a los abrumadores problemas de Haití.



En tal sentido, reclaman a todos los poderes públicos, así como al liderazgo nacional y social, que esta situación de extremo riesgo sea enfrentada con coherencia, consistencia y patriotismo, como lo que es: una crisis internacional, la más antigua del continente, que requiere soluciones internacionales para prevenir un indeseable y desgarrador conflicto insular, con repercusiones en toda la región y el continente. Entre los firmantes figuran Roberto Cassa, José Joaquín Puello, Manuel Berges Coradin, Marino Vinicio Castillo, Secundino Palacios, Rafael García Álvarez, Vicente Vargas Lemonier, Pedro Ureña Velázquez, Joaquín Ricardo García, Pelegrín Castillo Semán y Jesús Feris Iglesia.

Anuncian respaldo a medidas migratorias

El colectivo manifestó su respaldo a los programas y acciones dirigidos a reducir o eliminar los factores de atracción de la población haitiana hacia el territorio nacional, en especial, las acciones que penalizan o desincentivan los flujos desbordados en búsqueda de servicios públicos esenciales, gratuitos y sin restricciones, así como la estratégica reconversión productiva de sectores como el agropecuario y la construcción.