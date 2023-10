Santo Domingo, Distrito Nacional.– La Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en la República Dominicana y el arzobispo de Santo Domingo Primado de América, monseñor Francisco Ozoria Acosta, entregaron la condecoración “Pro Ecclesia et Pontifice” a la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, la más alta distinción que otorga el Papa Francisco.

La condecoración fue entregada durante una eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América, presidida por el nuncio apostólico, monseñor Piergiorgio Bertoldi.

La magistrada del Tribunal Constitucional, Eunisis Vásquez recibió esta condecoración por su meritorio y excepcional servicio a la Iglesia Católica y a la sociedad dominicana.

Vásquez apoya organizaciones cívicas, en el campo de la filantropía, desarrollando el altruismo y la vida de entrega, como esencia personal. Dentro de las organizaciones en las cuales participa activamente están: Peregrino de Schoenstatt; Movimiento de Emaús Mujeres; Las Manos de María; y el Comité de Damas de Apoyo al Arzobispado de Santo Domingo (CODARZSAD).

Es miembro de la fundación dominicana “Dr. Ramón Tallaj”, entidad sin fines de lucro, que apoya a jóvenes con talentos comprometidos en sus estudios universitarios, en el área de la medicina, y asesora a diversas instituciones en el área de la salud, así como a otras organizaciones religiosas.

Luego de recibir la condecoración, Eunisis Vásquez agradeció al Papa y a la Iglesia por esta honorable distinción, la cual dijo que la compromete a seguir actuando bajo el mandato de Cristo de amar al prójimo y de servir en cualquier lugar que la vida coloque al cristiano.

También agradeció a todos los hermanos en la fe, sacerdotes y religiosas, que la han guiado y apoyado para mantener la fe y la esperanza viva en el servicio al prójimo.

Recordar que, en enero de 2020, fue nombrada Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Dominicana ante la Santa Sede, siendo la primera mujer dominicana en desempeñar esa función.

En el campo propiamente judicial, Vásquez inició su carrera como suplente de Juez de Paz y fue Jueza de carrera del Poder Judicial, desde el año 1997 hasta el 2021, donde ocupó diversas posiciones y cargos del escalafón judicial. En el año 2021 fue designada, por el Consejo Nacional de la Magistratura, como jueza del Tribunal Constitucional; posición que ocupa en la actualidad.

Oriunda de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, Vásquez es licenciada en Derecho, con varias especialidades y maestrías cursadas en universidades nacionales e internacionales. Es coautora del libro “Derechos y Garantías: Seis aproximaciones al estudio de la cuestión”.

Igualmente, ha desarrollado el ejercicio docente como catedrática tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

La magistrada ha sido reconocida por el Poder Judicial, entre otros, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ) y por los Embajadores Latinoamericanos y del Caribe (GRULAC) acreditados ante la Santa Sede. También, el Ayuntamiento de Nagua la distinguió con el mérito “En Honor a María Trinidad Sánchez”.

Pro Ecclesia et Pontifice

La cruz Pro Ecclesia et Pontifice (“por la Iglesia y por el Papa”) es una condecoración papal. Es conferida a quienes hayan demostrado un meritorio y excepcional servicio a la Iglesia Católica, en general, o al Papa, en particular.

Dicha cruz fue instituida por el papa León XIII, el 17 de julio de 1888, con motivo de la celebración de sus cincuenta años de ordenación sacerdotal; y, desde entonces, es conferida como premio a la fidelidad a la Iglesia, y reconocimiento del servicio distinguido a la comunidad eclesial realizado por sacerdotes y laicos.