Santo Domingo. -El secretario de Relaciones Internacionales de la Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo, manifestó que, el discurso del presidente Luis Abinader ante las Naciones Unidas es compartido por los diferentes actores políticos y de la sociedad civil en el país.

«Sin embargo, aclaró Pichardo, que el tono o la especie de ultimátum que dió a la Comunidad Internacional el mandatario, tiene el objetivo de dirigir un mensaje a los electores dominicanos más que a los países que integran las Naciones Unidas, porque a su juicio, es un tema sensible que despierta emociones entre los dominicanos, y mientas más alto es el tono, más simpatía genera.

El también miembro de la Dirección Política, expresó que la Comunidad Internacional, ha tratado con desidia la crisis haitiana, como ha sugerido el presidente de la República, y esto se debe quizás, a que los países con responsabilidad histórica enfrentan sus propios problemas, de orden doméstico y global, «pero ciertamente se hace necesario que la comisión multilateral autorizada por la ONU, actúe a los fines de restaurar el orden económico e institucional de Haití.

«Haití necesita una solución política, una solución económica, no una solución militar, pues las que hubo no solucionaron las situación estructural de ese país ya que el problema de raíces profundas que padece esta nación caribeña requiere la búsqueda de una salida de largo plazo, que no se quede en lo coyuntural», agregó el expresidente del Parlacen.

El dirigente opositor externó que la cuestión haitiana es bastante seria, no sólo porque afecta a los ciudadanos haitianos, sino porque impacta de manera negativa a la República Dominicana, por lo que no es un tema para politizarlo ni instrumentalizarlo con fines electorales, y de eso deben estar conscientes opositores, gobierno y especialmente el presidente Luis Abinader, que ha usado el tema haitiano de manera recurrente, con fines políticos y electorales.