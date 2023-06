El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de Punta Catalina, Celso Marranzini, afirmó que el Gobierno encabezado por Luis Abinader ha logrado suministrar el 99% de la electricidad que demanda la población dominicana, incluso en sectores donde históricamente no se pagaba el servicio. Estas declaraciones fueron hechas durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite por el canal 37.

Marranzini recordó que en gobiernos anteriores se controlaba la demanda de electricidad, proporcionando solo 16 a 18 horas de servicio a los barrios que no pagaban completamente por él. Sin embargo, en la actual administración se ha garantizado el suministro del 99% de la demanda de electricidad de la población, independientemente de si pagan o no por el servicio.

El vicepresidente ejecutivo destacó que esta situación implica que las empresas distribuidoras de electricidad deben ser más activas en la conversión de clientes ilegales en clientes legítimos. Según Marranzini, este es el desafío principal al que se enfrenta el sector.

Asimismo, subrayó que el suministro de energía eléctrica tiene un impacto directo en el desarrollo de las personas, ya que más del 50% de los colmados y comercios del país son informales. En este sentido, afirmó que los comercios informales están recibiendo un suministro eléctrico constante, lo que, en su opinión, contribuye al desarrollo económico.

Marranzini mencionó que los pequeños colmados que anteriormente sufrían pérdidas debido a la falta de electricidad ahora reciben el servicio las 24 horas del día. Sin embargo, expresó la necesidad de que estos negocios comiencen a pagar por el servicio para evitar que se acostumbren a recibirlo de forma gratuita.

El vicepresidente ejecutivo reconoció que este servicio está financiado a través del presupuesto generado por los impuestos que pagan los ciudadanos. Afirmó que esto representa una carga significativa para el presupuesto nacional, pero considera que es una decisión necesaria para el desarrollo del país y la mejora en la calidad de vida de la población.

Además, planteó el desafío que enfrenta el sector eléctrico para reducir gradualmente los subsidios y lograr que todos los ciudadanos paguen por el servicio, con el objetivo de eliminar la cultura arraigada desde la época de Trujillo. Marranzini señaló que la población dominicana se ha acostumbrado a no pagar por la electricidad, a pesar de que pagan por servicios como el cable, Netflix y los teléfonos celulares.

El vicepresidente ejecutivo afirmó que la cultura de no pagar por la electricidad solo cambiará cuando los administradores de las empresas distribuidoras de electricidad no sean políticos. Recordó que durante su gestión como administrador general de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo exigieron que los directores de las empresas distribuidoras fueran de origen chileno. Inicialmente, Marranzini no estaba de acuerdo con esta imposición, pero luego reconoció que fue una medida positiva, ya que los chilenos no tenían conexiones políticas en el país.

«Mis primeras impresiones no fueron favorables, pero esta fue una imposición del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar 300 millones de dólares destinados a la estabilidad presupuestaria, no al sector eléctrico. Durante el período 2009-2012, la economía mundial se vio afectada por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Esto tuvo un impacto en la economía dominicana, y esta condicionalidad impuesta por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo resultó muy beneficiosa, ya que los chilenos no tenían conexiones previas en nuestro país», explicó Marranzini.

El vicepresidente ejecutivo hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta planteada por la periodista Julissa Céspedes sobre cómo se podría cambiar la cultura de proporcionar electricidad las 24 horas, independientemente de si se paga o no.

Punta Catalina

Celso Marranzini informó que la unidad 2 de la planta de Punta Catalina se encuentra actualmente en un mantenimiento prolongado de largo plazo. Destacó que este es el primer mantenimiento que se realiza en la unidad 2 desde su puesta en funcionamiento, lo cual crea un desequilibrio en el sistema eléctrico, donde cualquier otra planta que salga de operación podría generar problemas en el suministro a nivel nacional.

A pesar de esta situación, Marranzini destacó que el sistema eléctrico ha estado funcionando de manera óptima, a pesar de los 460 megavatios que se encuentran fuera de servicio en este momento. Sin embargo, enfatizó que el sistema tiene la capacidad de responder debido a la incorporación de dos plantas adicionales, una con capacidad de 190 megavatios y otra con 180 megavatios.

El vicepresidente ejecutivo mencionó que gracias a la contribución de estas dos plantas adicionales, se ha podido realizar el mantenimiento necesario en las demás plantas del sistema. En relación al mantenimiento de la unidad 2 de Punta Catalina, Marranzini estimó que durará alrededor de 40 días, de los cuales ya han transcurrido 19.

También se refirió al impacto económico que supone la salida de la unidad 2 de Punta Catalina, señalando que diariamente se pierden más de 700 mil dólares en facturación, lo que representa casi 40 millones de dólares al mes. Aunque reconoció que esto genera un perjuicio económico, también destacó la importancia de evitar posibles daños mayores en la planta a largo plazo.

Indicó que la unidad 2 de Punta Catalina no había recibido mantenimiento desde su puesta en funcionamiento, por lo que consideró necesario paralizarla para realizar las adecuaciones necesarias en un momento de alto consumo debido al calor y al desarrollo experimentado por el país.

Marranzini afirmó que esta decisión tomada por el gobierno es valiente, ya que la planta de Punta Catalina tiene la capacidad de aportar el 100% de la energía requerida. A pesar de sus reservas iniciales, reconoció la importancia de la instalación de Punta Catalina en el panorama energético del país.